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Брал ли казахстанец взятки, можно будет узнать через eGov

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Брал ли казахстанец взятки, можно будет узнать через eGov
Иллюстративное фото
Информацию будут предоставлять с согласия человека, в отношении которого запрашиваются сведения.

Перечень госуслуг в Казахстане пополнится выдачей сведений о совершении человеком коррупционных преступлений.

Это предусматривается проектом поправок в правила оказания госуслуг Комитетом по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры. Документ находится на публичном обсуждении до 4 мая.

Как сообщили в Генпрокуратуре, нововведение соответствует поручению президента из Послания народу от 1 сентября 2020 года. Касым-Жомарт Токаев поручил проанализировать, насколько соблюдается пожизненный запрет на работу в квазигосударственном секторе для лиц, уличённых в коррупции.

Сведения будут выдавать гражданам и юридическим лицам бесплатно через eGov.kz. Комитет, который предоставляет информацию, работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 с перерывом на обед с 13.00 до 14.30.

Ответ на запрос через eGov.kz предоставляется в течение пяти рабочих дней. Если потребуется дополнительная проверка, услугополучателя попросят повторно обратиться через 20 рабочих дней.

"Электронный запрос третьих лиц исполняется при условии согласия лица, в отношении которого запрашиваются сведения", – отмечается в документе.

Согласие также будут запрашивать в цифровом формате.


Источник: informburo.kz
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