"Рост числа школьников, которые держат оразу, это большая трагедия для страны" - казпресса

Общественный деятель Жанузак Аким высказался, почему школьникам не стоит поститься.







Он рассказал об этом корреспонденту портала "Адырна".



"Что молодежь сейчас понимает в религии ? Она ничего не понимает, ораза для нее это атрибут. Но по правде, за последние полвека в западных странах поняли, что религия совершенно не нужна для развития общества. Нужны наука, образование, инновации. Эти три вещи. Разница между развитыми и развивающимися странами связана только с этим .", - сказал Жанузак Аким.



Согласно его анализу, в большинстве своем исламские страны тратят на образование и науку в 20 раз меньше, чем западные, и в результате не имеют равного доступа к последним достижениям науки и инновациям. Он считает, что усиление религиозных тенденций плохо сказывается на молодежи, которая отказывается от исследований и образования в пользу поста и молитв.



"Что получится из таких детей? Они окончат школу, окончат университет, но станут только толкателями тележек на базаре", - считает он.



Также Жанузак Аким считает, что Казахстан движется к превращению в "талибское общество", но для развития нужно, чтобы наши школы и университеты готовили и выпускали сильных ученых, инженеров и менеджеров.



Он обращает внимание на то, что аргумент о пользе поста для здоровья опровергается многочисленными исследованиями о продолжительности жизни. По его словам, в мусульманских странах средняя продолжительность жизни составляет 60 лет, хотя в Японии она достигает 86-87 лет, а на Западе - 84-86. Причиной такой разницы Жанузак Аким называет бедность, низкий уровень образования и медицины, фактическое отсутствие человеческого капитала, от которых не страдают развитые страны.



Далее он отмечает низкий уровень образования в Казахстане в целом и отсутствие культуры обучения, когда студенты стараются не пройти курсы для зачетки, а получить качественные знания, которые потом будут применять на практике.



"Афганистан - отличный пример полностью религиозного общества. Не прошло и полугода, а у них уже нет ни телевидения, ни интернета, женщины ходят в парандже и ограничены определенной работой, за пару месяцев страна вернулась в средневековье. Мы светское государство? Этот закон нужно соблюдать. То, что наше общество готово двигаться назад, а не вперед, - это большая трагедия", - заявил Жанузак Аким.

