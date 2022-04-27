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"Рост числа школьников, которые держат оразу, это большая трагедия для страны" - казпресса

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 14:30
"Рост числа школьников, которые держат оразу, это большая трагедия для страны" - казпресса
Иллюстративное фото
Общественный деятель Жанузак Аким высказался, почему школьникам не стоит поститься.



Он рассказал об этом корреспонденту портала "Адырна".

"Что молодежь сейчас понимает в религии ? Она ничего не понимает, ораза для нее это атрибут. Но по правде, за последние полвека в западных странах поняли, что религия совершенно не нужна для развития общества. Нужны наука, образование, инновации. Эти три вещи. Разница между развитыми и развивающимися странами связана только с этим .", - сказал Жанузак Аким.

Согласно его анализу, в большинстве своем исламские страны тратят на образование и науку в 20 раз меньше, чем западные, и в результате не имеют равного доступа к последним достижениям науки и инновациям. Он считает, что усиление религиозных тенденций плохо сказывается на молодежи, которая отказывается от исследований и образования в пользу поста и молитв.

"Что получится из таких детей? Они окончат школу, окончат университет, но станут только толкателями тележек на базаре", - считает он.

Также Жанузак Аким считает, что Казахстан движется к превращению в "талибское общество", но для развития нужно, чтобы наши школы и университеты готовили и выпускали сильных ученых, инженеров и менеджеров.

Он обращает внимание на то, что аргумент о пользе поста для здоровья опровергается многочисленными исследованиями о продолжительности жизни. По его словам, в мусульманских странах средняя продолжительность жизни составляет 60 лет, хотя в Японии она достигает 86-87 лет, а на Западе - 84-86. Причиной такой разницы Жанузак Аким называет бедность, низкий уровень образования и медицины, фактическое отсутствие человеческого капитала, от которых не страдают развитые страны.

Далее он отмечает низкий уровень образования в Казахстане в целом и отсутствие культуры обучения, когда студенты стараются не пройти курсы для зачетки, а получить качественные знания, которые потом будут применять на практике.

"Афганистан - отличный пример полностью религиозного общества. Не прошло и полугода, а у них уже нет ни телевидения, ни интернета, женщины ходят в парандже и ограничены определенной работой, за пару месяцев страна вернулась в средневековье. Мы светское государство? Этот закон нужно соблюдать. То, что наше общество готово двигаться назад, а не вперед, - это большая трагедия", - заявил Жанузак Аким.


Источник: caravan.kz
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Комментарии ( 3 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:39
Я не сторонник религий, но почему не приводят ту-же Саудовскую Аравию, где тоже полностью религиозна burumburum
Хотя они боле развиты чем некоторые Западные страны, которых берут в пример
 
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Evgesha (Посетители) Сегодня, 15:15
Везде есть крайности...

Наказывать плёткой за измену и заставлять детей соблюдать религиозные обряды - безусловно крайность, с одной стороны... Но такая же крайность наличие обрыгален, откуда вываливаются пьяные матерящиеся девушки и выставление в инстаграмах причинных мест, распущенность и вседозволенность.

Для некоторых людей нашего общества - религия единственный сдерживающий фактор, т.к. нет собственного понимания и отсутствуют светские нормы нравственности и воспитания.
 
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  • rustam240577
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:48
Также Жанузак Аким считает, что Казахстан движется к превращению в "талибское общество", но для развития нужно,


к этому всё и идёт, прям усиленно
никогда казахи не были в религии всю свою историю были тенгрианццами. завязывали да и сейчас всякие верёвочки , косынки вешают на руль от сглаза. ислам нам навязали...

Но по правде, за последние полвека в западных странах поняли, что религия совершенно не нужна для развития общества. Нужны наука, образование, инновации.


поэтому мы никогда не будем развиты и жить так как они


"Афганистан - отличный пример полностью религиозного общества. Не прошло и полугода, а у них уже нет ни телевидения, ни интернета, женщины ходят в парандже и ограничены определенной работой, за пару месяцев страна вернулась в средневековье. Мы светское государство? Этот закон нужно соблюдать. То, что наше общество готово двигаться назад, а не вперед, - это большая трагедия"


и добавить нечего. applause
 
 

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