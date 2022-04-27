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Лазейку при оформлении нескольких кредитов уберут в Казахстане

Просмотров:534 Опубликовано: Сегодня, 15:52
Лазейку при оформлении нескольких кредитов уберут в Казахстане
Иллюстративное фото
Мажилис во втором чтении одобрил законопроект, который исключит возможность для казахстанцев получать кредиты выше долговой нагрузки одновременно в нескольких банках. Подробнее о норме рассказала депутат Дания Еспаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Депутат подчеркнула, что на сегодняшний день в Казахстане распространены мошенничества в сфере получения кредитов.

"Возникает это, когда каждая финансовая организация, будь то банки или микрокредитные организации, информацию о выданных кредитах передает в единое кредитное бюро в течение 15 дней. Согласно нашим поправкам данные изменения будут фиксироваться в течение одного дня.

Граждане, которые раньше умудрялись в течение одного-нескольких дней получить в пяти-шести банках кредиты одновременно, теперь это у них уже не получится. Потому что Первым кредитным бюро будет уже зафиксировано, что в одном банке получил кредит, будет подсчитана долговая нагрузка гражданина (и в случае ее превышения отказано в выдаче кредита. - Прим.). Это будет искоренять еще интернет-мошенничество", - рассказала Дания Еспаева в кулуарах Мажилиса.

Помимо ограничений, законопроект расширит возможности граждан использовать свои пенсионные накопления. Поправки коснутся тех, кто в свое время перечислил свои деньги в страховую компанию и подписал договор пенсионного аннуитета.

"Они оказались в неравных условиях и не могут сейчас точно так же, как те вкладчики, которые остались в ЕНПФ, использовать свои деньги, даже выше порога достаточности. В этом законопроекте предусмотрено, что будет предоставлена возможность лицам, перечислившим деньги на пенсионный аннуитет в страховую компанию, вернуть их в ЕНПФ и уже оттуда использовать на лечение и приобретение жилья", - отметила депутат.

Напомним, эти нормы вошли в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг", который Мажилис одобрил во втором чтении.


Источник: tengrinews.kz
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