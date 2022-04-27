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Оскорбительное и необъективное выступление - МИД Казахстана о Тигране Кеосаяне

Просмотров:3405 Опубликовано: Сегодня, 16:39
Оскорбительное и необъективное выступление - МИД Казахстана о Тигране Кеосаяне
Тигран Кеосаян. Фото ©РИА Новости
В Министерстве иностранных дел отреагировали на высказывание российского журналиста Тиграна Кеосаяна о Казахстане, передает Tengrinews.kz.

"Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств", - заявил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные выступления "отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнерства".

"Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", - отметил пресс-секретарь министерства.


24 апреля на YouTube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он заявил, что казахстанцам следует "внимательно глянуть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".

Тигран Кеосаян является мужем главы российского телеканала RT Маргариты Симоньян.



Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 6 )

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-1
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 Базелик (Посетители) Сегодня, 22:30
А он прав! У тех кто ставит минусы сработпл "испанский стыд" еще не так давно кучка @цистов ходила к консульмтву сша в алмыты с протемтами против показа "отличнейщего фильма Борат", а сейчас?! Эта кучка продаётся укропам которые "вась вась" с америкосами! Народ, однажды вы проснётесь, но вместо салем, вы будете говорить hello my frend! Вспомним 2015 год!? А, как весь казахстан стадами ехпл в Россию за автомобилями, не так ли? И там в России спокойно продавали, мы казахстанцы покупали и пригоняли. А сейчас? Когда Россияне жнлающие купить авто в салоне казахмтана, ему отказыаают по причине ограничения, мол якобы мало автомобилей и мол только для граждан рк. И за это топят многие казахстанские блогеры неона@исты и руссофобы такие как Таниберген(танюша), Гипербоей(то еще.....) ну и за нами уже выехали. Ну и пожалуй все @ацики смотрят украинского неона@иста KOLA, вот только кудЫ смотрят ДКНБ
 
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 alixah (Посетители) Сегодня, 21:02
Решил занять место Жирика?
 
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 GuF (Посетители) Сегодня, 19:45
Лада зачем провокационные видео выставляете ?? Новостей в мире нет что ли?? Это несет угрозу населению, вы не понимаете что ли ??
 
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 17:19
Удивлятся нечему, со стороны оно так и выглядит как заигрывание, и не важно какие реальные причины. А касательно этого персонажа, он со своей женой скорей всего умрут не своей смертью.
 
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 Evgesha (Посетители) Сегодня, 17:04
Кеосаян и его жена Маргарита Симоньян это провокаторы и преступники, которые держатся на плаву ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО пока на плаву держится сам режим. Уверен - будут реальные уголовные дела, суды и сроки по примеру Нюрнберга. Вопрос лишь во времени.

Главное помнить - наши враги это не Русские, не Украинцы, не Американцы и не Европейцы! Наши враги это те, кто нас стравливает друг с другом и те, кто пытается нами манипулировать.
 
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 17:00
Как говорится "Зри в корень" этой ситуации и все станет ясно.
 
 

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