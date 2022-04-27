Оскорбительное и необъективное выступление - МИД Казахстана о Тигране Кеосаяне

В Министерстве иностранных дел отреагировали на высказывание российского журналиста Тиграна Кеосаяна о Казахстане, передает Tengrinews.kz.



"Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств", - заявил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.



Во внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные выступления "отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнерства".



"Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", - отметил пресс-секретарь министерства.





24 апреля на YouTube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он заявил, что казахстанцам следует "внимательно глянуть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".



Тигран Кеосаян является мужем главы российского телеканала RT Маргариты Симоньян.



