Оскорбительное и необъективное выступление - МИД Казахстана о Тигране Кеосаяне

В Министерстве иностранных дел отреагировали на высказывание российского журналиста Тиграна Кеосаяна о Казахстане, передает Tengrinews.kz.
"Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств", - заявил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные выступления "отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнерства".
"Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан", - отметил пресс-секретарь министерства.
24 апреля на YouTube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он заявил, что казахстанцам следует "внимательно глянуть на Украину", а российским ответственным лицам "пересмотреть уровень взаимоотношений".
Тигран Кеосаян является мужем главы российского телеканала RT Маргариты Симоньян.
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