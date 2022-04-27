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Казахстанцы могут взять кредит на строительство дома под 3,6%

Просмотров:2194 Опубликовано: Сегодня, 17:42
Казахстанцы могут взять кредит на строительство дома под 3,6%
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Строительство собственного частного дома влетает в копеечку. Кредиты наличными сегодня выдаются под небывалые проценты. Но у казахстанцев есть возможность построить дом мечты, практически не переплачивая, пишет Экспресс К.
Дом своими руками на кредитные деньги под низкий процент. Такую возможность могут использовать граждане Казахстана в любом регионе страны. Для этого им необходимо быть вкладчиком "Отбасы банка".

Чтобы получить кредит на строительство, нужно открыть депозит в банке, накопить необходимую для получения займа долю, предоставить залог и подтвердить платежеспособность,

— указано на сайте банка.

Казахстанцы могут выбрать вид кредита. К примеру, жилищный заем с залогом, предоставляющий самую низкую процентную ставку, — от 3,6% на 25 и меньше лет. По нему можно получить до 100 млн тенге.

Если срок накопления не достиг трех лет, то для строительства можно воспользоваться промежуточным займом. Здесь процент выше — до 8,5% годовых на 25 лет. Максимальная сумма, которую сможет выдать банк, — 90 млн тенге.

Начальная ставка по промежуточному займу действует до того момента, пока вашему депозиту не исполнится три года. Затем вы переходите на условия жилищного займа, и ставка по кредиту снижается до 5%,

— уточняется на сайте банка.


Источник: Экспресс-К
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