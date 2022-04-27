Казахстанцы могут взять кредит на строительство дома под 3,6%

Строительство собственного частного дома влетает в копеечку. Кредиты наличными сегодня выдаются под небывалые проценты. Но у казахстанцев есть возможность построить дом мечты, практически не переплачивая, пишет Экспресс К. Дом своими руками на кредитные деньги под низкий процент. Такую возможность могут использовать граждане Казахстана в любом регионе страны. Для этого им необходимо быть вкладчиком "Отбасы банка".
Чтобы получить кредит на строительство, нужно открыть депозит в банке, накопить необходимую для получения займа долю, предоставить залог и подтвердить платежеспособность,
— указано на сайте банка.
Казахстанцы могут выбрать вид кредита. К примеру, жилищный заем с залогом, предоставляющий самую низкую процентную ставку, — от 3,6% на 25 и меньше лет. По нему можно получить до 100 млн тенге.
Если срок накопления не достиг трех лет, то для строительства можно воспользоваться промежуточным займом. Здесь процент выше — до 8,5% годовых на 25 лет. Максимальная сумма, которую сможет выдать банк, — 90 млн тенге.
Начальная ставка по промежуточному займу действует до того момента, пока вашему депозиту не исполнится три года. Затем вы переходите на условия жилищного займа, и ставка по кредиту снижается до 5%,
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.