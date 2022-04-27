Казахстанцы могут взять кредит на строительство дома под 3,6%

Строительство собственного частного дома влетает в копеечку. Кредиты наличными сегодня выдаются под небывалые проценты. Но у казахстанцев есть возможность построить дом мечты, практически не переплачивая, пишет Экспресс К.

Дом своими руками на кредитные деньги под низкий процент. Такую возможность могут использовать граждане Казахстана в любом регионе страны. Для этого им необходимо быть вкладчиком "Отбасы банка".



Чтобы получить кредит на строительство, нужно открыть депозит в банке, накопить необходимую для получения займа долю, предоставить залог и подтвердить платежеспособность,



— указано на сайте банка.



Казахстанцы могут выбрать вид кредита. К примеру, жилищный заем с залогом, предоставляющий самую низкую процентную ставку, — от 3,6% на 25 и меньше лет. По нему можно получить до 100 млн тенге.



Если срок накопления не достиг трех лет, то для строительства можно воспользоваться промежуточным займом. Здесь процент выше — до 8,5% годовых на 25 лет. Максимальная сумма, которую сможет выдать банк, — 90 млн тенге.



Начальная ставка по промежуточному займу действует до того момента, пока вашему депозиту не исполнится три года. Затем вы переходите на условия жилищного займа, и ставка по кредиту снижается до 5%,



— уточняется на сайте банка.