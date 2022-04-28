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Какие страны откроются для казахстанских туристов летом 2022 года

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:20
Какие страны откроются для казахстанских туристов летом 2022 года
Фото из открытых источников
Пандемия коронавируса ослабела, планета снова открыта для путешествий. Лето казахстанцы смогут провести на популярных и ставших почти родными курортах Египта, Турции, Грузии и Эмиратов, передает Zakon.kz.

Также доступны такие экзотические направления как Мальдивы, Таиланд. Открываются рейсы из Казахстана на Сейшелы и в Черногорию, прямые перелеты из Алматы в Италию.

Стоимость одной и той же путевки может меняться из-за города вылета, так как цена складывается из расстояния и объема пассажиропотока до выбранного курорта. Чем заморский берег ближе, тем дешевле перелет. Это может быть Алматы, Нур-Султан, Караганда, Шымкент, Актау и другие. Директор турфирмы HT.kz Максим Банин

Слетать в Грецию можно за 329 тыс. тенге и дороже, в Черногорию – от 342 тыс., в Италию от 476 тыс. тенге, Мальдивы начинаются от 404 тыс. тенге. Путевка в Таиланд – от 293 тыс. тенге. Путевки в Хургаду или Шарм-эль-Шейх могут стоить от 222 тыс. тенге и выше на одного человека при двухместном размещении. В Аланию, Анталию, Кемер, Бодрум, Сиде и на другие турецкие курорты можно слетать минимум за 212-217 тыс. тенге. Очень привлекательные цены на туры в ОАЭ и Грузию: от 166 тыс. тенге на одного туриста.

Эксперты в сфере турбизнеса советуют по возможности воспользоваться ранним бронированием. Так получится сэкономить и за приемлемые деньги оставить за собой номера в лучшем отеле за приемлемые деньги. В противном случае выгодных предложений на момент запланированного отдыха может не быть.

Особенно – это касается Турции. После скачков курса доллара к тенге, местные отельеры, чтобы не терять клиентов и привлечь новых, продлили акцию «Раннее бронирование» и максимально снизили цены на проживание. После того, как курс выровнялся, турки ценники менять не стали. Поэтому в какой-то мере покупать тур именно сейчас даже более выгодно, чем в начале весны, после начала старта продаж.

Нужен ли ПЦР?

Отметим, что Турция для въезда в страну требует одну из перечисленных справок: паспорт вакцинации, ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прилета, или экспресс-тест на антиген. На момент предъявления последний должен быть не ранее 48 часов.

Обязательное ношение масок Турция отменила Греция планирует снять ограничение 1 июня.

Кроме того, греческие власти, возможно, пересмотрят необходимость наличия электронного паспорта вакцинации. Ожидается, что масочный режим Италия отменит с 1 мая, оставив обязательное ношение СИЗ только в общественном транспорте.

Таиланд с 1 мая отменяет все тесты для вакцинированных туристов. Для въезда нужны будут паспорт вакцинации и медстраховка от коронавируса. Невакцинированные обязаны будут сдать экспресс-тест на 5 день пребывания.

Кроме того, казахстанцы вскоре смогут посетить Великобританию – ПЦР и паспорт вакцинации не требуется, но нужна виза.


Источник: zakon.kz
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