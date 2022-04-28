«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 28 Апреля
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.55 KZT
  • €1 = 477.11 KZT
  • 1 RUB = 6.1 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как работает новая функция камер "Сергек"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Как работает новая функция камер "Сергек"
.
Как работает новая функция камер "Сергек" по выявлению автомашин с подложными номерами, корреспонденту Tengrinews.kz рассказали в компании "Коркем Телеком".

Программисты разработали для полицейских специальное мобильное приложение Sergek Qorgau. Оно устанавливается на планшеты патрульных. Приложение интегрировано с камерами "Сергек", которые установлены на дорогах городов.

"Камеры определяют в транспортном потоке автомобили, находящиеся в ориентировках. Далее данные передаются на сервер оператору полиции. При обнаружении разыскиваемого транспорта оператор подает сигнал патрульным", - сообщили в "Коркем Телеком".

Помимо подложных номеров, приложение Sergek Qorgau определяет злостных нарушителей и лиц, лишенных водительских прав, а также машины, которые находятся в розыске.

"Но один из главных функционалов приложения - определение потенциально опасных водителей. Камеры "Сергек" с помощью специальных алгоритмов определяют водителей, создающих аварийные ситуации на дорогах. Информация о таких автомобилях тоже передается оператору. Приложение показывает их местоположение в заданном радиусе. Полицейский во время оперативно-профилактических мероприятий может остановить такой транспорт и принять меры до совершения потенциального ДТП", - добавили в компании.

В "Коркем Телеком" отметили, что название Qorgau для приложения выбрано неслучайно.

"С казахского слово "қорғау" означает защита. Приложение поможет полицейским защитить граждан не только от преступности - угонщиков авто и других, но и значительно усилит меры для недопущения ДТП и смертности в них", - подчеркнули в компании.

Пока Sergek Qorgau работает в пилотном режиме в Шымкенте и Алматы. О запуске его в других городах будет сообщено по мере готовности. Отметим, что камеры "Сергек" в настоящий момент функционируют в Алматы, Нур-Султане, Усть-Каменогорске, Атырау и Шымкенте.

Ранее полицейские Алматы рассказали, что за первые сутки Sergek Qorgau помог вычислить на дорогах города 11 автолюбителей, которые использовали подложные номера. Ими в течение дня было допущено 790 правонарушений на 12 миллионов тенге.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика