Как работает новая функция камер "Сергек" по выявлению автомашин с подложными номерами, корреспонденту Tengrinews.kz рассказали в компании "Коркем Телеком".
Программисты разработали для полицейских специальное мобильное приложение Sergek Qorgau. Оно устанавливается на планшеты патрульных. Приложение интегрировано с камерами "Сергек", которые установлены на дорогах городов.
"Камеры определяют в транспортном потоке автомобили, находящиеся в ориентировках. Далее данные передаются на сервер оператору полиции. При обнаружении разыскиваемого транспорта оператор подает сигнал патрульным", - сообщили в "Коркем Телеком".
Помимо подложных номеров, приложение Sergek Qorgau определяет злостных нарушителей и лиц, лишенных водительских прав, а также машины, которые находятся в розыске.
"Но один из главных функционалов приложения - определение потенциально опасных водителей. Камеры "Сергек" с помощью специальных алгоритмов определяют водителей, создающих аварийные ситуации на дорогах. Информация о таких автомобилях тоже передается оператору. Приложение показывает их местоположение в заданном радиусе. Полицейский во время оперативно-профилактических мероприятий может остановить такой транспорт и принять меры до совершения потенциального ДТП", - добавили в компании.
В "Коркем Телеком" отметили, что название Qorgau для приложения выбрано неслучайно.
"С казахского слово "қорғау" означает защита. Приложение поможет полицейским защитить граждан не только от преступности - угонщиков авто и других, но и значительно усилит меры для недопущения ДТП и смертности в них", - подчеркнули в компании.
Пока Sergek Qorgau работает в пилотном режиме в Шымкенте и Алматы. О запуске его в других городах будет сообщено по мере готовности. Отметим, что камеры "Сергек" в настоящий момент функционируют в Алматы, Нур-Султане, Усть-Каменогорске, Атырау и Шымкенте.
Ранее полицейские Алматы рассказали, что за первые сутки Sergek Qorgau помог вычислить на дорогах города 11 автолюбителей, которые использовали подложные номера. Ими в течение дня было допущено 790 правонарушений на 12 миллионов тенге.
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