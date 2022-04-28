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Сенатор Кул-Мухаммед прокомментировал скандальные слова Тиграна Кеосаяна

Просмотров:395 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Сенатор Кул-Мухаммед прокомментировал скандальные слова Тиграна Кеосаяна
Фото из открытых источников
В кулуарах заседания Сената Парламента председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед прокомментировал недавние высказывания российского телеведущего Тиграна Кеосаяна.

"Высказывания Тиграна Кеосаяна являются явно провокаторскими. Пусть он свои "хитромудрые" советы о проведении военного парада адресует своим соотечественникам – армянам. И пусть он вместе со своими братьями марширует у памятника Гарегину Нжде в Ереване, который очень активно сотрудничал с нацистами и фашистами Германии, состоял в связях со службой безопасности рейхсфюрера, именуемой СС (SS) и абвером. Пусть он ищет неонацистов не у нас, а у своего окружения, а бардак - в своей голове", - сказал председатель профильного комитета Сената.

Сенатор подчеркнул, что позиция МИД Казахстана относительно высказывания Кеосаяна является абсолютно правильной.

Относительно парада Победы Мухтар Кул-Мухаммед отметил следующее.

"Для нас День Победы – святой праздник. Мы его отмечаем ежегодно и без всякого парада. Проведение военного парада - дело очень затратное. Казахстан за годы своей независимости лишь дважды проводил масштабные военные парады: к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию Вооруженных сил страны. Поэтому в День Победы гораздо правильнее будет чествование ветеранов и проведение мероприятий по увековечиванию Великой Победы в памяти нашего народа, особенно у молодого поколения", - считает сенатор Мухтар Кул-Мухаммед.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:20
Цитата: sergeiK71
вокруг вечного огня будут стоять ограждения, патрулька, ППС в оцеплении и пожарка. И не кого туда не допустят.


со словами "ремонт")))))))))
 
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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 14:20
Резануло слух "....Проведение военного парада - дело очень затратное..."
Эх ты!!! Денег он пожалел заправить баки военной техники и провести её по площадям городов.
А дать возможность пронести портреты отцов и дедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной тоже затратно?????
Да не затратней, чем отучить в Англии двух дочерей этого чинуши в Швейцарии и затем в Соединённых Штатах, как хвастался он сам....
 
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 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 14:14
Поэтому в День Победы гораздо правильнее будет чествование ветеранов и проведение мероприятий по увековечиванию Великой Победы в памяти нашего народа, особенно у молодого поколения", - считает сенатор Мухтар Кул-Мухаммед.
Вопрос в таком случае почему по всему Казахстану отменены шествия бессмертного полка. Какие для это государству необходимо потратить денежные средства - отвечу 0 (нуль).
Всего не чего на один час перекрыть проезд. Я даже не удивлюсь если в этот день как всегда вокруг вечного огня будут стоять ограждения, патрулька, ППС в оцеплении и пожарка. И не кого туда не допустят.
 
 

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