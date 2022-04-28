Сенатор Кул-Мухаммед прокомментировал скандальные слова Тиграна Кеосаяна

В кулуарах заседания Сената Парламента председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед прокомментировал недавние высказывания российского телеведущего Тиграна Кеосаяна.
"Высказывания Тиграна Кеосаяна являются явно провокаторскими. Пусть он свои "хитромудрые" советы о проведении военного парада адресует своим соотечественникам – армянам. И пусть он вместе со своими братьями марширует у памятника Гарегину Нжде в Ереване, который очень активно сотрудничал с нацистами и фашистами Германии, состоял в связях со службой безопасности рейхсфюрера, именуемой СС (SS) и абвером. Пусть он ищет неонацистов не у нас, а у своего окружения, а бардак - в своей голове", - сказал председатель профильного комитета Сената.
Сенатор подчеркнул, что позиция МИД Казахстана относительно высказывания Кеосаяна является абсолютно правильной.
Относительно парада Победы Мухтар Кул-Мухаммед отметил следующее.
"Для нас День Победы – святой праздник. Мы его отмечаем ежегодно и без всякого парада. Проведение военного парада - дело очень затратное. Казахстан за годы своей независимости лишь дважды проводил масштабные военные парады: к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию Вооруженных сил страны. Поэтому в День Победы гораздо правильнее будет чествование ветеранов и проведение мероприятий по увековечиванию Великой Победы в памяти нашего народа, особенно у молодого поколения", - считает сенатор Мухтар Кул-Мухаммед.
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