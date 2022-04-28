В МИИР не смогли назвать точные сроки запуска льготного автокредитования

Замглавы Комитета индустриального развития МИИР Олжас Сапарбеков не смог ответить на вопрос о дате старта программы льготного автокредитования, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Когда программа вступит в силу и когда банки начнут одобрять заявки? Насколько мне известно, банки-операторы еще не получили средства", - спросила журналист на брифинге СЦК.
"В настоящее время мы со своей стороны постановление проработали и правительство утвердило. В настоящее время идет процедура передачи средств из АО "Жасыл даму" в реализацию данной программы. Надеюсь, в ближайшее время данный вопрос решится", - сказал Сапарбеков.
По его словам, правительство приняло постановление еще 15 апреля. Оно предусматривает финансирование новой программы автокредитования в размере 100 миллиардов тенге.
На уточняющий вопрос о более конкретных сроках вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева ответила, что в программе есть множество нюансов.
"Если гражданин уже купил автомобиль по программе, второй автомобиль по этой же программе он может купить только через 2 года. Соответственно, когда вы говорите про очередь, здесь будет учитываться этот фактор тоже. Также важно учитывать и другие факторы. Сама программа разрабатывается, и более детальные правила будут доработаны и озвучены чуть позже, когда придут к финальному завершению. Потому что нюансов очень много. Какие банки получат финансирование. (...) После того как все это определится, мне кажется, можно сделать еще один брифинг и пошагово дать инструкцию нашим потребителям. Сами производители тоже готовятся сейчас к этой программе, чтобы обеспечить спрос", - сказала она.
В марте в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заверяли, что завершат все процедуры до конца апреля.
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