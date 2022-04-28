Кокшетау. 28 апреля. КазТАГ – Исполнительного директора фирмы зарубили топором и забили отверткой в Акмолинской области, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.



«Жестокое преступление произошло 24 апреля в Жаркаинском районе. Около 20.10 в районный отдел полиции поступила информация о том, что на территории одного из местных ТОО, расположенных недалеко от села Бирсуат, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении в четверг.



Погибшим оказался исполнительный директор данного ТОО – мужчина 1969 года рождения.



«При осмотре места происшествия установлено, что преступление было совершено в помещении весовой, а орудием убийства стал топор. Здесь же на территории ТОО, полицейские задержали одного из работников, который предположительно и нанес смертельные ранения своему начальнику», - сказано в сообщении.



Было начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 (убийство) УК РК.



«33-летний мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Как было установлено после проведения первичных следственных мероприятий и опроса работников ТОО, буквально несколько дней назад – 21 апреля исполнительный директор взял на работу в качестве сварщика жителя города Костаная. Однако уже через два дня новый работник начал жаловаться на ухудшение самочувствия, после чего работодатель отвез его в лечебное учреждение в город Аркалык. В день убийства мужчина вернулся на полевой стан и начал высказывать недовольство потерпевшему по поводу условий труда и проживания. На этой почве между мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой задержанный нанес своему оппоненту смертельные удары топором и отверткой», - уточнили полицейские.