Жителей Германии призвали меньше ездить на авто

Крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии ADAC призвала граждан меньше ездить на автомобиле, чтобы ограничить зависимость от российских энергоресурсов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



Представители автомобильной ассоциации Германии обратились к 21 миллиону своих членов с просьбой помочь снизить зависимость страны от импорта нефти из России за счет меньшего количества автомобилей.



В открытом письме, размещенном на сайте ассоциации, организация также призвала своих членов ездить медленнее, чтобы снизить потребление топлива на 20 процентов.



"ADAC в лице президента Кристиана Райнике и президента движения Герхарда Хиллебранда призывает членов клуба использовать меньше топлива и тем самым уменьшить зависимость от импорта сырой нефти", - говорится в сообщении клуба.



ADAC также призвала общественность рассмотреть альтернативные варианты, такие как ходьба, езда на велосипеде или общественный транспорт, поскольку энергетические последствия из-за конфликта в Украине продолжают нарастать.



"В последние недели зависимость нашей страны от импорта российских энергоносителей стала очень очевидной. Это делает еще более важным их быстрое сокращение. Каждый человек может внести в это свой вклад. Члены ADAC могут использовать множество возможностей для снижения расхода топлива при вождении автомобиля. Скорость играет здесь главную роль", - говорится в письме.



Кроме того, организация разместила на своей странице в Twitter множество советов о том, как снизить расход топлива.



"В то же время мы просим вас проверить, можете ли вы обойтись без поездок на автомобиле. Если у вас есть доступ к общественному транспорту, вам следует больше им пользоваться. Некоторые маршруты можно проехать на велосипеде или пройти пешком", - говорится в письме.



Напомним, ранее Германия вслед за ЕС отказалась платить за российский газ рублями. Канцлер страны Олаф Шольц отметил, что зависимость от российских энергоресурсов, в частности от нефти и угля, может быть устранена уже в текущем году.