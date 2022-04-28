Почему дорожает рубль и как это повлияет на казахстанцев

В среду Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 28 апреля. один доллар – 449,55, один евро – 477,11, один рубль – 6,1 тенге.



В Нацбанке заявили, что сейчас рубль значительно укрепился и это связано с несколькими факторами:



- введение Центральным банком России ограничений продажи валютной выручки экспортёрами;

- высокими ценами на энергоресурсы, которые РФ продолжает экспортировать;

- притоком валютной выручки, 80% которой экспортёры обязаны продавать.



"Мы считаем, что сегодняшний курс рубля не несёт полноценной нагрузки того, что происходит, и того, что мы ожидаем в будущем", – заявил глава Нацбанка Галымжан Пирматов, отвечая на вопрос, предпринимает ли Нацбанк действия по снижению влияние курса российского рубля на экономику Казахстана.



Казахстан является прямым экономическим партнёром России, и на курсе тенге не могут не сказываться геополитические процессы. Но оправдан ли нынешний курс пары тенге/рубль?



"Россия не сможет долго держать рубль на таком высоком уровне"



Экономист Бекнур Кисиков считает, что сейчас люди начали по-новому понимать роль влияния валют на современный мир. По его словам, с появлением криптовалюты и блокчейна в целом меняется монетарная политика мира, и роль таких валют как доллар или евро перестаёт быть однополярной.



Происходит значительный отток капитала и инвестиций в сторону других валют, в частности в китайский юань и криптовалюту. Собеседник приводит в пример Сальвадор, ставший одной из первых стран в мире, которая официально узаконила биткоин в качестве платёжного средства.



"Что касается ситуации вокруг российского рубля, то исходя из экономических, финансовых, политических факторов и действий Центрального банка РФ, Россия хочет сделать рубль конвертируемой валютой (31 марта Владимир Путин подписал указ, который определяет плату за российский газ европейскими странами рублями, а не долларами и евро как сейчас. – Авт..). Например, если покупатели из Германии и других европейских стран будут покупать тот же газ из России за рубли с сопутствующей конвертацией, естественно, это тоже будет влиять на стоимость рубля и его удорожание", – прокомментировал ситуацию Бекнур Кисиков.



Но учитывая ситуацию в Украине, последовавшие санкции Запада и отток иностранного капитала, экономика России находится в преддефолтном состоянии. Экономист ссылается на международные рейтинговые агентства, которые пророчат России экономический дефолт.



"Поэтому на удорожание рубля влияют как экономические, так и политические причины. Я вижу больше политических факторов и не могу гарантировать, что Россия сможет долго держать рубль на таком высоком уровне, учитывая такие большие проблемы у страны", – сказал экономист.



"Крепкий рубль выгоден для нас"



Экономист Арман Байганов говорит, что не припомнит такой рекордно высокий курс рубля по отношению к тенге. Но пока цена на нефть высокая, правительство РФ будет поддерживать нацвалюту.



"Такого укрепления рубля не было, хотя это искусственный процесс, потому что из-за санкций внешняя торговля с европейскими странами у РФ ограничена. Как следствие, в стране начали аккумулироваться средства, но тем не менее в России высокая инфляция и базовая ставка. Рано или поздно у них произойдёт девальвация", – прогнозирует Арман Байганов.



Объективная причина в том, что в России образовался положительный платёжный баланс (профицит).



"Это хорошо для любой страны, когда им больше поступает средств от экспорта, а валюты за рубеж уходит меньше. Плюс к этому все взаиморасчёты производятся в рублях и появился высокий спрос на рубль. Крепкий рубль по логике вещей для нашей экономики выгоден. При таких условиях тенге, думаю, пока не будет девальвировать и будет держаться. По идее, тенге должен ещё больше укрепиться, но выходит, что нынешний курс более или менее соответствует текущему состоянию нашей экономики. Укреплять дальше тенге уже невыгодно", – резюмировал Арман Байганов.



"Тенге в большей степени коррелирует с долларом, чем с рублём"



Политолог Максим Казначеев считает, что говорить о серьёзном укреплении рубля пока преждевременно.



"Дело в том, что в России полноценный оборот рубля сейчас пока невозможен. Действуют ограничения на покупку долларов как для иностранцев, так и российских граждан, поэтому мы не можем говорить о том, что тот курс рубля, который мы видим, имеет под собой определённые рыночные основания. Думаю, что более или менее похожий на реальный курс мы сможем увидеть только тогда, когда будут сняты все ограничения по обороту рубля, а до тех пор нынешний курс не имеет рыночных оснований", – уверен Максим Казначеев.



Искусственное поддержание курса, по словам политолога, связано с политикой Центробанка РФ по ограничению оборота и переводу валюты за рубеж. На проблему колебания курса валют нужно смотреть гораздо шире и понимать, что санкционная кампания против России и антисанкционные меры России в отношении Запада будут продолжаться даже в случае прекращения конфликта между РФ и Украиной.



"То есть если война прекратится хоть завтра, санкционный режим отменён не будет. Проблема заключается в конфликте Кремля и Вашингтона. Поэтому подобного рода валютные колебания тоже сохранятся. На нас это никак не повлияет, поскольку ограничений для нашего экспорта нет. Мы могли бы в принципе ввести норму об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами. В любом случае тенге в большей степени коррелирует с долларом, чем с рублём, потому что основные экспортные и импортные у нас считаются в долларах", – подытожил политолог.