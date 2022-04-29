В Казахстане пройдут масштабные учения стран ОДКБ

26-28 апреля организация провела первые штабные переговоры по организации учений в 2022 году
Участники ОДКБ договорились провести в рамках оперативно-стратегических учений «Боевое братство – 2022» несколько мероприятий коллективных сил, сообщает пресс-служба организации.
Например, в ходе проведения стратегической командно-штабной тренировки Центром кризисного реагирования организации во взаимодействии с оперативными группами государств-участников «будут детально рассматриваться факторы, влияющие на состояние коллективной безопасности, прогнозироваться развитие военно-политической и стратегической обстановки, определяться вероятность и меры по урегулированию кризисных ситуаций».
На территории Казахстана планируется провести учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ. Речь идет о специальных учениях с силами и средствами разведки «Поиск-2022» и с силами и средствами материально-технического коллективных сил ОДКБ «Эшелон-2022», а также командно-штабном учении с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022».
В Таджикистане состоятся учения с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022». Цель - отработка задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах противодействия международным террористическим организациям.
А на завершающем этапе оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2022» в Кыргызстане предусмотрено проведение командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2022», в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции.
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