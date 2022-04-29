«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Апреля
+23...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.49 KZT
  • €1 = 471.72 KZT
  • 1 RUB = 6.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как узнать, что ваш компьютер используют для майнинга криптовалют

Просмотров:407 Опубликовано: Сегодня, 08:47
Как узнать, что ваш компьютер используют для майнинга криптовалют
Фото из открытых источников
Как обнаружить, что ваш компьютер хакеры используют для майнинга криптовалюты, объяснил российский эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Радио Sputnik".

Добыча криптовалюты происходит с помощью программ для майнинга. Человек может самостоятельно установить такой софт на компьютер, чтобы получать дополнительный доход, но бывает и так, что хакеры "подсаживают" скрытые программы-майнеры на чужие устройства, отметил Лукацкий.

"Программы-майнеры занимаются тем, что используют ресурсы вашего компьютера для зарабатывания денег (путем майнинга биткоинов или другой криптовалюты. - Прим.) в пользу кого-то другого. Они не так опасны, как вредоносные программы, которые похищают или удаляют персональные данные, но все же", – сказал он.

Понять, что кто-то зарабатывает деньги с помощью вашего компьютера, можно по возросшей нагрузке на центральный процессор устройства, пояснил эксперт по информбезопасности.

"Это можно увидеть, запустив диспетчер задач. В обычном режиме, когда мы работаем с офисными и домашними приложениями вроде почты, браузера и так далее, нормальной загрузкой процессора считается от 15 до 25 процентов. Если мы смотрим видео, то нагрузка может немного возрасти. В целом нормальная загрузка процессора не должна превышать 30-35 процентов. Программы для скрытого майнинга могут привести эту загрузку к 100 процентам. Во время их работы другие задачи компьютер либо не сможет выполнять, либо будет делать это очень медленно", – предупредил Алексей Лукацкий.

Программы-майнеры не только затрудняют использование вами собственного компьютера. Они приводят к росту потребления электроэнергии и быстрому износу устройства. Между тем замена перегоревшей из-за майнинга видеокарты может обойтись очень дорого, добавил эксперт.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика