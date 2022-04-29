Как узнать, что ваш компьютер используют для майнинга криптовалют

Как обнаружить, что ваш компьютер хакеры используют для майнинга криптовалюты, объяснил российский эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Радио Sputnik".



Добыча криптовалюты происходит с помощью программ для майнинга. Человек может самостоятельно установить такой софт на компьютер, чтобы получать дополнительный доход, но бывает и так, что хакеры "подсаживают" скрытые программы-майнеры на чужие устройства, отметил Лукацкий.



"Программы-майнеры занимаются тем, что используют ресурсы вашего компьютера для зарабатывания денег (путем майнинга биткоинов или другой криптовалюты. - Прим.) в пользу кого-то другого. Они не так опасны, как вредоносные программы, которые похищают или удаляют персональные данные, но все же", – сказал он.



Понять, что кто-то зарабатывает деньги с помощью вашего компьютера, можно по возросшей нагрузке на центральный процессор устройства, пояснил эксперт по информбезопасности.



"Это можно увидеть, запустив диспетчер задач. В обычном режиме, когда мы работаем с офисными и домашними приложениями вроде почты, браузера и так далее, нормальной загрузкой процессора считается от 15 до 25 процентов. Если мы смотрим видео, то нагрузка может немного возрасти. В целом нормальная загрузка процессора не должна превышать 30-35 процентов. Программы для скрытого майнинга могут привести эту загрузку к 100 процентам. Во время их работы другие задачи компьютер либо не сможет выполнять, либо будет делать это очень медленно", – предупредил Алексей Лукацкий.



Программы-майнеры не только затрудняют использование вами собственного компьютера. Они приводят к росту потребления электроэнергии и быстрому износу устройства. Между тем замена перегоревшей из-за майнинга видеокарты может обойтись очень дорого, добавил эксперт.