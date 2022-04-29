Завершено расследование крушения самолета Bek Air под Алматы

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили о завершении расследования авиапроисшествия с самолетом Fokker 100 компании Bek Air, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Министерство индустрии и инфраструктурного развития сообщает о завершении расследования авиационного происшествия с воздушным судном Fokker 100 авиакомпании Bek Air, которое произошло 27 декабря 2019 года на территории аэродрома Алматы.
В соответствии с законом "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации" № 339-IV от 15 июля 2020 года расследование авиакатастрофы осуществлялось комиссией, созданной уполномоченным органом в сфере гражданской авиации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с международным законодательством и законодательством Казахстана в работе комиссии участвовали представители Бюро по безопасности Королевства Нидерландов (государственный орган по расследованию авиационных происшествий) и их советники - специалисты нидерландской компании Fokker Services B.V. (владельца сертификата воздушного судна типа Fokker), а также расследователи Межгосударственного авиационного комитета.
Отчет по результатам расследования был согласован с Бюро по безопасности Королевства Нидерландов и Межгосударственным авиационным комитетом.
"Комиссия установила, что авиационное происшествие с воздушным судном АО "Бек Эйр" произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета. Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения.
Согласно заключению комиссии, причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения. Полная версия окончательного отчета доступна для ознакомления на сайте МИИР РК", - добавили в ведомстве.
Расследование крушения самолета длилось более двух лет. Ранее в МИИР сообщали, что расследование в том числе задержала начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса.
Напомним, авиакатастрофа произошла 27 декабря 2019 года. Судно авиакомпании Bek Air попало в аварию недалеко от алматинского аэропорта. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа, погибли 12 человек.
После авиакатастрофы Авиационная администрация Казахстана совместно с Главной транспортной прокуратурой провела внеплановую проверку деятельности авиакомпании Bek Air. По ее итогам были выявлены нарушения законодательства, влияющие на безопасность полетов. В связи с неисполнением АО Bek Air предписаний об устранении нарушений в соответствии с пунктом 5 статьи 12, подпунктом 10 пункта 2 статьи 16-9 закона "Об использовании воздушного пространства Казахстана и деятельности авиации" сертификат эксплуатанта Bek Air был отозван.
Также были отозваны сертификаты летной годности всех девяти воздушных судов Fokker АО Bek Air.
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