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Токаев предложил провести референдум

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 11:11
Токаев предложил провести референдум
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане референдум по проекту конституционных реформ, передает Tengrinews.kz.

"Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана"", - заявил Президент на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Республиканский референдум - всенародное голосование по проектам Конституции, конституционных законов, законов и решений по иным наиболее важным вопросам государственной жизни Республики Казахстан.

Референдум проводится на всей территории страны. Предметом референдума могут быть: принятие Конституции, конституционных законов, законов, внесение в них изменений и дополнений; решение иных наиболее важных вопросов государственной жизни Республики.

Референдумы в истории Казахстана проходили дважды. Первый состоялся 29 апреля 1995 года и касался вопроса продления срока полномочий Президента страны. Предметом второго референдума, прошедшего 30 августа 1995 года, стал проект новой Конституции Казахстана.


Источник: Tengrinews.kz
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