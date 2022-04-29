Токаев предложил провести референдум

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане референдум по проекту конституционных реформ, передает Tengrinews.kz.
"Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана"", - заявил Президент на сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Республиканский референдум - всенародное голосование по проектам Конституции, конституционных законов, законов и решений по иным наиболее важным вопросам государственной жизни Республики Казахстан.
Референдум проводится на всей территории страны. Предметом референдума могут быть: принятие Конституции, конституционных законов, законов, внесение в них изменений и дополнений; решение иных наиболее важных вопросов государственной жизни Республики.
Референдумы в истории Казахстана проходили дважды. Первый состоялся 29 апреля 1995 года и касался вопроса продления срока полномочий Президента страны. Предметом второго референдума, прошедшего 30 августа 1995 года, стал проект новой Конституции Казахстана.
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