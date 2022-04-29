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Никакой дискриминации - Токаев о языках

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:44
Никакой дискриминации - Токаев о языках
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о государственном языке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Говоря о языках, мы должны понимать, что в силу своей истории и этнической специфики Казахстан является многоязычным государством, и это наш плюс, наш актив. В то же время государственным языком является казахский, и мы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб и тем более не с целью дискриминации каких-либо других языков и граждан, которые говорят на других языках", - сказал Токаев на ХХXI сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Глава государства напомнил, что сам работал в Организации Объединенных Наций, поэтому знает, насколько важно поддерживать национальное единство в соответствующих государствах.

"Особенно в многоэтнических государствах, в многонациональных государствах. Я с большим уважением отношусь к тем нашим гражданам, которые блестяще владеют государственным казахским языком. Я считаю, что этих граждан, как сегодня сказал Алексей Лодочников, уже тысячи в Казахстане, нужно всячески поддерживать их разными способами. Никакой дискриминации, подчеркиваю, в отношении языков. Конституция дает четкий ответ на этот вопрос: государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в Конституции нашей страны, в основном законе нашего государства, занимает и русский язык. Поэтому давайте исходить из этого", - добавил Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев высказался о провокаторах, которые пытаются подорвать единство в стране, а также право Казахстана на проведение самостоятельной политики.


Источник: Tengrinews.kz
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