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«Трудно понять логику»: Эдуард Эдоков раскритиковал обещания Скляра о льготном автокредитовании

Просмотров:394 Опубликовано: Сегодня, 15:30
«Трудно понять логику»: Эдуард Эдоков раскритиковал обещания Скляра о льготном автокредитовании
Фотоколлаж Azattyq Rýhy
Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков раскритиковал обещания первого вице-премьера Романа Скляра касательно льготного автокредитования, передает Azattyq Rýhy.

В феврале первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр заявил, что государством будет выделено 100 млрд тенге на льготное автокредитование под 4%, а программой сможет воспользоваться 71 тысяча граждан.

Однако эксперт поставил под сомнение расчеты чиновника. Средний ценник на машину в салоне нынче варьируется от 7 до 9 миллионов тенге. Если разделить 100 млрд на 71 тысячу человек, выходит, что на каждого придется всего лишь 1 млн 400 тысяч тенге.

«Логику наших чиновников порой трудно понять, а бывает, что ее и вовсе нет. В данном случае господин Скляр, видимо, имел в виду вариант револьверного кредитования, когда возвращаемые деньги снова идут на выдачу кредитов, но даже в этом случае, уверен, ни о какой 71 тысяче кредитов речи не может идти.

Скляр, видимо, предположил, что каждый год будут возвращаться выданные кредиты, умножил 7 лет (срок кредитования) на 10 тысяч и получил 70+ тысяч, но кредит возвращается не за год, а за 7 лет. В общем, это же чиновники, они часто выдают желаемое за действительное», - подчеркнул председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков

По расчетам Эдокова, получить автокредиты смогут лишь 10 тысяч казахстанцев. При этом, надо заметить, в очередях уже стоят 15 тысяч человек еще с прошлой программы льготного автокредитования. Впрочем, это не единственное обещание Скляра, которое тот не сдержал.

«С апреля запустится (программа – AR). Сейчас нормативные акты прорабатывают», – сказал он еще 16 марта.

Однако на календаре уже 29 апреля, на носу май, а программы все нет.

Ранее мы рассказывали о том, что аккурат перед запуском программы цены на авто в салонах резко подскочили.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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kaireke (Посетители) Сегодня, 16:12
Не надо Скляру ничего поддерживать и кредитовать. Дайте людям просто работать и покупать машины какие они хотят.
 
 

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