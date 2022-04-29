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Когда в Казахстане начнется ораза айт

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 17:18
Когда в Казахстане начнется ораза айт
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Ораза айт отмечается после окончания Рамадана, в первый день месяца Шавваль. Подготовка к празднествам в честь завершения поста начнется в его последний, 30-й день, который закончится сразу после заката солнца 1 мая. А праздник начнется с рассветом следующего дня, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Almaty.tv.

Обряды ораза айта считаются важными и значимыми для всех представителей исламского мира. Однако праздник разговенья называется малым в противоположность большому празднику — жертвоприношения, Курбан-айту.

Сам праздник будет отмечаться 2-4 мая. Фактически он длится один день, но в Казахстане последующие два дня также считаются праздничными.

Ораза айт известен так же как праздник разговения и Ид-аль-Фитр. Слово «айт» означает «празднование», «оказание уважения друг к другу», «разделение радости». Традиции этой даты насчитывают несколько столетий, ведь отмечают ее с 624 года, со времен пророка Мухаммеда.

К ораза айту верующие готовятся заранее, устраивая генеральную уборку в домах. После этого вся семья должна совершить омовение и надеть чистые вещи. Люди заранее покупают подарки для родных и друзей, украшают свои жилища.
Также в каждой семье принято заранее откладывать деньги для милостыни (фитр-садака). Ежегодно имамы объявляют установленный размер такого пожертвования в зависимости от стоимости продуктов для приготовления праздничных блюд.

Минимальный размер перечислений в прошлые годы составлял 300 тенге. Однако если люди не могут сделать пожертвование в установленном размере, то они должны сделать его по мере своих возможностей.

Эти средства передают в мечеть или непосредственно бедным людям, чтобы они тоже могли подготовиться к торжеству. Впрочем, можно передать нуждающимся не деньги, а продукты — обычно это ячмень, рис, финики, мука.

Когда завершается месяц Рамадан, мусульмане совершают молитву, которая начнется через 30-40 минут после восхода солнца. Праздничные айт-намазы пройдут во всех мечетях страны. Перед тем как идти туда, можно съесть что-нибудь сладкое, например, нечетное количество фиников, как делал, согласно поверьям, пророк Мухаммед.

По пути на праздничную молитву следует произносить вполголоса следующий такбир: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ля Иляха ИлляЛлах уа Аллаху Акбар, Аллаху Акбар уа лиЛляхи-ль-хамд».

В этот день люди приветствуют друг друга фразами «Да ниспошлет Аллах милость свою и вам, и нам!», «Да примет Аллах наши и ваши молитвы!». Верующие поздравляют друг друга с праздником: «Ид мубарак!» и «Ораза айт қабыл болсын!», что означает «Благословенного праздника!».

Зная, когда в 2022 году начнется празднование ораза айт, вы сможете достойно к нему подготовиться. Этот день является нерабочим во многих странах. В городах и селах проходят приуроченные к нему представления, устраиваются ярмарки. Ораза айт считается праздником радости и добра, поэтому отмечается по-особенному.

Вечером семьи соберутся вместе, в каждом доме накроют дастархан. К нему подают традиционные праздничные блюда: кушанья из баранины, оливки, финики, миндаль, фисташки, хлеб, различные сладости.

Разговение после строгого поста обычно начинают с легкой пищи — фруктов и молочных продуктов. Дети несут угощения родственникам, происходит взаимный обмен праздничными блюдами. Этот обычай называется «чтобы в доме был запах пищи».

В дни ораза айт мусульманам нужно обязательно посетить своих родителей и других старших родственников, поздравить их и вручить подарки. Также к празднику дарят подарки детям, сиротам, одиноким людям, вдовам и беднякам.

Во многих регионах принято поминать усопших — это происходит на второй или третий день, ведь в праздник разговения радуются не только живые, но и те, кого Аллах уже призвал к себе. Люди, родственники которых скончались в течение последнего года, устраивают поминки с приглашением муллы, родных и близких.


Источник: newtimes.kz
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