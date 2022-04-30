«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Апреля
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.38 KZT
  • €1 = 472.09 KZT
  • 1 RUB = 6.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Астролог рассказала об опасности солнечного затмения 30 апреля

Просмотров:204 Опубликовано: Сегодня, 09:01
Астролог рассказала об опасности солнечного затмения 30 апреля
sciencepop.ru
30 апреля произойдет первое солнечное затмение в 2022 году. Казахстанцы его не увидят, но почувствуют влияние астрономического и астрологического явления. Подробнее об этом рассказала астролог Сабина Хакимова.

Первое в этом году солнечное затмение смогут увидеть только жители Южной Америки, передает zakon.kz

За астрономическим явлением будут наблюдать в Чили, Аргентине, на юге Перу, в юго-западной половине Боливии, Парагвае (кроме его востока и северо-востока), почти весь Уругвай (кроме его крайней восточной точки и ее окрестностей) и очень малая часть Бразилии (район города Уругваяна вблизи границ с Аргентиной и Уругваем).

Также за затмением можно будет понаблюдать в южной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана, в крайней юго-западной зоне акватории Атлантического океана и на некоторых участках Тихоокеанского побережья Антарктиды.

Как отметила астролог Сабина Хакимова, несмотря на то, что в Казахстане не получится посмотреть за затмением, оно так или иначе повлияет на взаимоотношения людей.

Человек является частью природы и напрямую связан со всем, что его окружает: летом и зимой, солнцем или луной, дождем и ветром. Солнце – это активная энергия Ян, дневное начало, связано с сухостью и жарой. Луна – это ночь, энергия Инь, которая больше связана с влажностью и холодом, – напомнила эксперт по звездам.

По словам астролога, во время затмения энергия Солнца и Луны не поступает на Землю.

«Таким образом, происходит энергетический пробел для всего живого. В такие периоды энергия нестабильна, и это может оказывать влияние на все сферы жизни. Более чувствительные люди могут ощущать тревогу и беспокойство, у многих обострятся хронические заболевания, может отказывать техника, отключаться электричество и оборудование может дать сбой. У многих людей резко изменится система ценностей. Также может появиться философское отношение к жизни и смерти, отрезвление, резкий выход из зоны комфорта, причем как моральной, так и физической», — говорит Сабина Хакимова.

Эксперт по звездам предупредила, что в день затмения есть риск увеличения числа инсультов, также уязвимыми могут стать щитовидная железа, голова и шея.


Источник: alau.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика