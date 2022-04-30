Астролог рассказала об опасности солнечного затмения 30 апреля

30 апреля произойдет первое солнечное затмение в 2022 году. Казахстанцы его не увидят, но почувствуют влияние астрономического и астрологического явления. Подробнее об этом рассказала астролог Сабина Хакимова.
Первое в этом году солнечное затмение смогут увидеть только жители Южной Америки, передает zakon.kz
За астрономическим явлением будут наблюдать в Чили, Аргентине, на юге Перу, в юго-западной половине Боливии, Парагвае (кроме его востока и северо-востока), почти весь Уругвай (кроме его крайней восточной точки и ее окрестностей) и очень малая часть Бразилии (район города Уругваяна вблизи границ с Аргентиной и Уругваем).
Также за затмением можно будет понаблюдать в южной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана, в крайней юго-западной зоне акватории Атлантического океана и на некоторых участках Тихоокеанского побережья Антарктиды.
Как отметила астролог Сабина Хакимова, несмотря на то, что в Казахстане не получится посмотреть за затмением, оно так или иначе повлияет на взаимоотношения людей.
Человек является частью природы и напрямую связан со всем, что его окружает: летом и зимой, солнцем или луной, дождем и ветром. Солнце – это активная энергия Ян, дневное начало, связано с сухостью и жарой. Луна – это ночь, энергия Инь, которая больше связана с влажностью и холодом, – напомнила эксперт по звездам.
По словам астролога, во время затмения энергия Солнца и Луны не поступает на Землю.
«Таким образом, происходит энергетический пробел для всего живого. В такие периоды энергия нестабильна, и это может оказывать влияние на все сферы жизни. Более чувствительные люди могут ощущать тревогу и беспокойство, у многих обострятся хронические заболевания, может отказывать техника, отключаться электричество и оборудование может дать сбой. У многих людей резко изменится система ценностей. Также может появиться философское отношение к жизни и смерти, отрезвление, резкий выход из зоны комфорта, причем как моральной, так и физической», — говорит Сабина Хакимова.
Эксперт по звездам предупредила, что в день затмения есть риск увеличения числа инсультов, также уязвимыми могут стать щитовидная железа, голова и шея.
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