Казахстан планирует построить четыре парома на Каспии

Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития.





Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев подвел итоги одиннадцатого заседания казахстанско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором принял участие в рамках рабочего визита в Тбилиси.



По его словам, в ходе заседания стороны рассмотрели перспективы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.



Каирбек Ускенбаев отметил, что по данному направлению объемы казахстанского экспорта, включая грузоперевозки из Китая, будут продолжать расти, поэтому дальнейшее сотрудничество необходимо развивать в плоскости удобства транзита по территории Грузии.



«Транскаспийский маршрут станет катализатором на дальнейшее расширение торговли грузинского экспорта. Планируем построить четыре парома на Каспийском море, которые поспособствуют установлению благоприятного конкурентоспособного тарифа на маршруте», - сообщил министр.