Платить кредит или нет? Что делать клиентам «дочек» российских банков

Что делать заёмщикам банков, попавших в санкционный список США? Нужно ли продолжать платить по кредитам, снимать ли деньги с депозитов? Об этом рассказали специалисты Fingramota.kz.



Как быть заёмщикам, у которых есть кредит в таких банках?



Нужно и дальше исправно платить по кредиту. Не стоит пропускать плановую дату платежа, потому что, несмотря на санкции, кредитные обязательства никто не отменял, передает informburo.kz



Рассмотрим на примере «Сбербанка Казахстан». Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в свой список SDN (Specially Designated Nationals) материнский банк и его «дочки», продлив срок завершения сделок со Сбербанком до 12 июля 2022 года. 13 апреля Halyk Bank выкупил у «Сбербанка Казахстан»:



портфели беззалоговых кредитов;

кредиты под залог недвижимости;

кредиты на приобретение жилья.



Для клиентов ничего не меняется: условия останутся неизменными, как и дата ежемесячного платежа. На кредитную историю заёмщика смена кредиторов также никак не влияет.



«Передача кредитного портфеля другим банкам вовсе не означает ликвидацию вашего кредита. Таким образом, заёмщики «Сбербанка Казахстан», чьи кредиты перешли в «Народный банк», могут выплачивать свою задолженность через каналы Halyk Bank – с помощью банкоматов, в отделениях или посредством мобильного, или онлайн-банкинга. Главное, сохраняйте все квитанции об оплате: в печатном или электронном виде», – советуют специалисты.

№2. Чем грозит неуплата кредита?



Если приостановить выплаты по кредитам, то у вас возникнет просрочка и будет начисляться пеня. Вот неполный список последствий:



Информацию о невыполнении обязательств кредитор будет обязан направить в кредитные бюро. И эта информация будет отражена в вашей кредитной истории.

Кредитор может выставить платёжное требование (если эта мера оговорена в договоре) и без дополнительного согласия должника определённая сумма будет списана с банковского счёта. К примеру, это может быть зарплата. Но при этом сумма денег, сохраняемая на текущем счёте, должна составлять не менее размера прожиточного минимума (36 018 тенге на момент публикации материала).

Кредитор может передать задолженность на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству.

Если кредит был залоговым, то через суд или в досудебном порядке залоговое имущество должника может быть реализовано.

Должник не сможет покинуть страну. Он может попасть в список граждан, которым ограничен выезд за рубеж по постановлению судебного исполнителя.



Неисполнение обязательств по кредиту может серьёзно подвести созаёмщика, поручителя и гаранта, поскольку они так же, как и заёмщик, несут ответственность. И неважно, в какой ситуации находится банк, введены ли в отношении него какие-либо санкции или его лишили лицензии.