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Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман со священным праздником Ораза айт

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:46
Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман со священным праздником Ораза айт
Фото: Тengrinews
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 мая поздравил мусульман со священным праздником Ораза айт, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

"От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Ораза айт!

Наш народ всегда с особым трепетом и большой радостью встречает этот праздник, завершающий тридцатидневный пост. Отдавая должное месяцу Рамазан, ведущему по пути духовного очищения и совершенствования, мы говорим друг другу теплые пожелания.

Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина. Он призывает людей совершать благие дела, быть скромными, добрыми и милосердными. Именно на таких основополагающих качествах зиждется единство нашего народа.

Уверен, непреходящие ценности ислама внесут большой вклад в духовное развитие Нового Казахстана!

С праздником Ораза айт!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания!" - говорится в поздравлении.


Источник: Tengrinews.kz
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