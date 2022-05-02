Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман со священным праздником Ораза айт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 мая поздравил мусульман со священным праздником Ораза айт, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.



"От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Ораза айт!



Наш народ всегда с особым трепетом и большой радостью встречает этот праздник, завершающий тридцатидневный пост. Отдавая должное месяцу Рамазан, ведущему по пути духовного очищения и совершенствования, мы говорим друг другу теплые пожелания.



Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина. Он призывает людей совершать благие дела, быть скромными, добрыми и милосердными. Именно на таких основополагающих качествах зиждется единство нашего народа.



Уверен, непреходящие ценности ислама внесут большой вклад в духовное развитие Нового Казахстана!



С праздником Ораза айт!



Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания!" - говорится в поздравлении.