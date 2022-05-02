Из-за кризиса в Великобритании появилась новая услуга - аренда гробов

В Великобритании гробы обходятся в тысячи фунтов стерлингов, и ритуальные агентства начали предлагать брать их в аренду, чтобы сократить траты на погребение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Metro.



По данным издания, самые дешевые деревянные гробы из дуба, вишни или клена, предлагаемые похоронными агентствами, стоят 450 фунтов стерлингов (251 тысяча тенге), а самые дорогие стандартные гробы - до 2650 фунтов стерлингов (свыше 1,4 миллиона тенге).



Поскольку многие семьи в Британии сейчас испытывают финансовые затруднения из-за повышения расходов на электроэнергию и топливо, поиск денег на похороны становится дополнительным бременем. Поэтому многие ритуальные агентства стали предлагать в аренду гробы, внутри которых находится съемный вкладыш.



Арендованные гробы можно использовать в богослужении и даже при погребении. Но после этого вкладыши с покойными изымают. Умершего кремируют или хоронят в простом деревянном или картонном ящике.



"Если мы можем арендовать вещи для других событий, таких как бракосочетание, то почему не можем арендовать вещи для похорон?" - сказала основатель ритуального агентства София Кэмпбелл.