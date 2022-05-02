Самыми популярными именами среди новорожденных Казахстана стали Рамазан и Медина

НУР-СУЛТАН, 2 мая — Sputnik. В священный месяц Рамазан в Казахстане родились 1 085 мальчиков по имени Рамазан и 430 девочек по имени Медина.



По данным национального бюро статистики, вторым по популярности именем среди мальчиков стало Айсултан. Это имя было дано 248 мальчикам. Тройку лидеров замкнуло имя Алихан – его получили 174 мальчика.



"Самым распространенным именем среди девочек стало Медина. В апреле это имя выбрали родители для 430 новорожденных дочерей. На втором месте – Раяна (383 девочки). Имя Айша, данное 343 девочкам, стало третьим по популярности в апреле", - говорится в информации Нацбюро.



В этом году священный месяц Рамазан начался 2 апреля и продлился до 1 мая. Второго мая мусульмане празднуют Ораза айт.