«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 02 Мая
+18...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.38 KZT
  • €1 = 472.09 KZT
  • 1 RUB = 6.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Полтонны мертвой рыбы собрали в озере в Атырауской области

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 15:03
Полтонны мертвой рыбы собрали в озере в Атырауской области
Фото из открытых источников
Полтонны мертвой рыбы собрали в озере Атырауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Только в озере Алмагамбет собрали 507 килограммов мертвой рыбы, еще 65 килограммов - в озере Безымянное. Об этом заявил заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Аян Бахиянов.

"Из-за подъема и спада уровня воды в озерах Безымянное и Алмагамбет рыба застряла в зарослях джингила и осталась на мели. Из озера Безымянное собрали 65 килограммов мертвой рыбы, из озера Алмагамбет​ по последним подсчетам - 507 килограммов. Тем не менее работы продолжаются", - пояснил Бахиянов.

В настоящее время задействованы 40 сотрудников Урало-Каспийской бассейновой инспекции и восемь рабочих из села Алга.

Руководитель областного Управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы сообщил, что из 200 водоемов области порядка 70 относятся к категории опасных и находятся под строгим контролем.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика