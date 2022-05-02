Полтонны мертвой рыбы собрали в озере в Атырауской области

Полтонны мертвой рыбы собрали в озере Атырауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".



Только в озере Алмагамбет собрали 507 килограммов мертвой рыбы, еще 65 килограммов - в озере Безымянное. Об этом заявил заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Аян Бахиянов.



"Из-за подъема и спада уровня воды в озерах Безымянное и Алмагамбет рыба застряла в зарослях джингила и осталась на мели. Из озера Безымянное собрали 65 килограммов мертвой рыбы, из озера Алмагамбет​ по последним подсчетам - 507 килограммов. Тем не менее работы продолжаются", - пояснил Бахиянов.



В настоящее время задействованы 40 сотрудников Урало-Каспийской бассейновой инспекции и восемь рабочих из села Алга.



Руководитель областного Управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы сообщил, что из 200 водоемов области порядка 70 относятся к категории опасных и находятся под строгим контролем.