«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 02 Мая
+18...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.38 KZT
  • €1 = 472.09 KZT
  • 1 RUB = 6.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

4-летний мальчик застрял во фляге в Усть-Каменогорске

Просмотров:215 Опубликовано: Сегодня, 18:28
4-летний мальчик застрял во фляге в Усть-Каменогорске
Кадры из видео
В Усть-Каменогорске маленький мальчик залез во флягу и там застрял, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Происшествие случилось во дворе частного дома. Мальчик 2018 года рождения играл один на улице и залез во флягу.

"Старшая сестра ребенка сообщила нам о том, что ее брат сидит во фляге и кричит. Самостоятельно вытащить она его не может. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам руководителя пресс-службы Марины Лисковой, спасатели развернули целую операцию по оказанию помощи малышу.

"Сначала наши сотрудники попытались аккуратно вытащить ребенка, но ножки его были зажаты. С помощью специальных инструментов профессионалы разрезали флягу и достали ребенка", - рассказала Марина Лискова.

В данный момент мальчик в безопасности и в медицинской помощи не нуждается.

"Такие спасательные операции происходят очень часто. Дети попадают в экстренные ситуации, когда родители недооценивают, насколько опасно оставлять их хотя бы на минуту без присмотра", - отметил старший инструктор-спасатель ДЧС ВКО Арнат Касенов.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика