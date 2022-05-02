4-летний мальчик застрял во фляге в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске маленький мальчик залез во флягу и там застрял, передает корреспондент Tengrinews.kz.Происшествие случилось во дворе частного дома. Мальчик 2018 года рождения играл один на улице и залез во флягу."Старшая сестра ребенка сообщила нам о том, что ее брат сидит во фляге и кричит. Самостоятельно вытащить она его не может. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО", - рассказали в пресс-службе ведомства.По словам руководителя пресс-службы Марины Лисковой, спасатели развернули целую операцию по оказанию помощи малышу."Сначала наши сотрудники попытались аккуратно вытащить ребенка, но ножки его были зажаты. С помощью специальных инструментов профессионалы разрезали флягу и достали ребенка", - рассказала Марина Лискова.В данный момент мальчик в безопасности и в медицинской помощи не нуждается."Такие спасательные операции происходят очень часто. Дети попадают в экстренные ситуации, когда родители недооценивают, насколько опасно оставлять их хотя бы на минуту без присмотра", - отметил старший инструктор-спасатель ДЧС ВКО Арнат Касенов.