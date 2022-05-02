У Казахстана появится альтернативный доступ в интернет

Казахстан планирует провести альтернативные пути к доступу в интернет. В министерстве цифрового развития рассказали LS
подробности.
По информации ведомства, между Казахстаном и Азербайджаном будут проведены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, которые обеспечивают интернет.
Предварительная стоимость проекта – $40 млн за счет операторов. На данный момент утверждается технико-экономическое обоснование.
В министерстве отметили, что сроки по прокладке ВОЛС будут зависеть от операторов. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года.
При этом ранее от Казахстана данным проектом занимался "Транстелеком". Однако часть мер не была осуществлена в запланированные сроки. В связи с этим премьер-министр Алихан Смаилов поручил отстранить компанию от данного проекта.
Поэтому на текущий момент проводятся соответствующие работы по определению оператора с казахстанской стороны. Участвовать смогут только те операторы, которые владеют магистральными линиями связи.
"Строительство ВОЛС по дну Каспийского моря позволит Казахстану иметь альтернативные каналы связи для подключения к глобальной сети Интернет", – заключили в министерстве.
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