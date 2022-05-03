Максимальные ставки по депозитам повысились в Казахстане

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июнь 2022 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.Максимальные ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев, а также по срочным депозитам на 12 и 24 месяца остались без изменений и были сохранены на уровне майских значений.Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца были повышены на 0,1 процентных пункта и 0,2 процентных пункта соответственно, ввиду роста средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка.Напомним, 25 апреля Национальный банк повысил базовую ставку до 14 процентов годовых с процентным коридором +/– 1,00 процентного пункта. С начала 2022 года Нацбанк повышал базовую ставку уже трижды. 24 января - с 9,75 до 10,25 процента, 24 февраля - до 13,5 процента годовых.