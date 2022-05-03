Недоеденный круассан Анджелины Джоли продают в Украине

В Украине выставили на продажу круассан, якобы недоеденный голливудской киноактрисой Анджелиной Джоли, передает Tengrinews.kz.Житель Украины по имени Евгений выставил на продажу круассан, который, по его утверждению, не доела в кафе Анджелина Джоли во время визита во Львов 30 апреля. Скриншот объявления обнародован в Сети.Согласно подписи к фото, продавец работает уборщиком в заведении, которое посетила голливудская звезда. За недоеденное хлебобулочное изделие он просит миллион гривен (около 15 миллионов тенге) с возможностью торга.В самом кафе рассказали, что Анджелина Джоли выбрала для себя круассан "Королевский", круассан с лососем и моцареллой, а также капучино.Ранее голливудская актриса Анджелина Джоли приехала с гуманитарной миссией в Украину.