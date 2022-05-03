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Недоеденный круассан Анджелины Джоли продают в Украине

Просмотров:1144 Опубликовано: Сегодня, 10:49
Недоеденный круассан Анджелины Джоли продают в Украине
Кадр из видео Укрзалізниця
В Украине выставили на продажу круассан, якобы недоеденный голливудской киноактрисой Анджелиной Джоли, передает Tengrinews.kz.

Житель Украины по имени Евгений выставил на продажу круассан, который, по его утверждению, не доела в кафе Анджелина Джоли во время визита во Львов 30 апреля. Скриншот объявления обнародован в Сети.

Согласно подписи к фото, продавец работает уборщиком в заведении, которое посетила голливудская звезда. За недоеденное хлебобулочное изделие он просит миллион гривен (около 15 миллионов тенге) с возможностью торга.





Недоеденный круассан Анджелины Джоли продают в Украине


Недоеденный круассан Анджелины Джоли продают в Украине


В самом кафе рассказали, что Анджелина Джоли выбрала для себя круассан "Королевский", круассан с лососем и моцареллой, а также капучино.

Ранее голливудская актриса Анджелина Джоли приехала с гуманитарной миссией в Украину.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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sergei 66 (Посетители) Сегодня, 15:20
Неужели этот огрызок кто то купит?
 
-1
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  • alesha
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 rustam240577 (Посетители) Сегодня, 12:02
Если бы это был кусок сала то был бы дороже раз в 10.
 
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 Кари (Посетители) Сегодня, 11:30
Darkman,
lol прям с языка сняли
 
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 Darkman (Посетители) Сегодня, 11:13
Фанаты дело страшное. Хорошо, что уборщик туалетов не о чем не догадался))).
 
 

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