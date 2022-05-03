Сколько платят за сдачу огнестрельного оружия в Казахстане

В МВД рассказали, сколько могут получить казахстанцы за добровольную сдачу огнестрельного оружия, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Размер вознаграждения за добровольно сданное огнестрельное оружие в Казахстане составляет от 30 до 306 тысяч тенге, или от 10 до 100 МРП, за каждую единицу оружия. Об этом сообщил на брифинге начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД Асылбек Идирисов.



Размер вознаграждения определяется комиссией, созданной в каждом органе полиции области, города и района.



"До 100 МРП, или 306 тысяч тенге, может получить гражданин за каждую единицу автоматического нарезного оружия. Половина такой суммы может быть выплачена за нарезные винтовки и карабины. За револьверы и пистолеты предполагается выплата до 120 тысяч тенге. Каждая единица гладкоствольного оружия максимально может быть оценена в 91 тысячу тенге", - сообщил Идирисов.



При определении размера выплат комиссия учитывает техническое состояние оружия и присваивает каждому одну из трех категорий. За оружие первой категории оплата производится в размере 100 процентов от стоимости, второй категории - 70 процентов и третьей категории - 30 процентов.



"Первая категория - это не находящееся в эксплуатации либо исправное, но утратившее товарный вид оружие. Вторая категория - это оружие, у которого имеются отдельные технические неисправности, включая маловыраженную коррозию поверхности деталей, препятствующие его дальнейшему использованию. Такое оружие можно восстановить ремонтом без замены основных частей. К оружию третьей категории относится непригодное для дальнейшего использования и опасное в эксплуатации вследствие наличия технической неисправности. В нем восстановление деталей по техническим или экономическим причинам нецелесообразно", - пояснил Идирисов.



Срок выплаты вознаграждения составляет один месяц.



"Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные комиссией огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, а также зарегистрированное или криминальное оружие. За самодельно изготовленные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому, травматическому оружию компенсация также не выплачивается", - добавил он.