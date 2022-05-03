Надпись ASANALI на авто вместо госномера объяснили в полиции Кызылорды

В полиции Кызылординской области объяснили, почему машина с надписью ASANALI вместо госномера передвигалась по региону, передает корреспондент Tengrinews.kz.Пользователи соцсетей бурно обсуждают ролик с Cadillac Escalade, на котором установлен необычный госномер, а точнее, лишь комбинация латинских букв ASANALI. На опубликованных кадрах видно, как машина передвигается по автомагистрали и подъезжает к полицейскому посту. Затем один из пассажиров высовывает руку из окна, а сотрудники правоохранительных органов подходят поздороваться с ним.В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни возмутились таким поведением, а другие предположили, что на видео запечатлен народный артист Асанали Ашимов и такие почести ему можно оказывать.В полиции Кызылординской области пояснили, что Cadillac Escalade был остановлен за несоответствие государственного номерного знака стандарту."Как установлено, автомобиль используется для съемок документального фильма, посвященного 85-летию со дня рождения актера, режиссера, профессора советского и казахстанского кино и театра, народного артиста Казахской ССР и СССР, лауреата Государственных премий Казахской ССР и СССР, президента Ассоциации театров Казахстана Асанали Ашимова.После предупреждения на месте к автомашине был прикреплен соответствующий государственный знак", - пояснили в региональном Департаменте полиции.