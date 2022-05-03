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Надпись ASANALI на авто вместо госномера объяснили в полиции Кызылорды

Просмотров:437 Опубликовано: Сегодня, 13:16
Надпись ASANALI на авто вместо госномера объяснили в полиции Кызылорды
Кадр из видео
В полиции Кызылординской области объяснили, почему машина с надписью ASANALI вместо госномера передвигалась по региону, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пользователи соцсетей бурно обсуждают ролик с Cadillac Escalade, на котором установлен необычный госномер, а точнее, лишь комбинация латинских букв ASANALI. На опубликованных кадрах видно, как машина передвигается по автомагистрали и подъезжает к полицейскому посту. Затем один из пассажиров высовывает руку из окна, а сотрудники правоохранительных органов подходят поздороваться с ним.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни возмутились таким поведением, а другие предположили, что на видео запечатлен народный артист Асанали Ашимов и такие почести ему можно оказывать.

В полиции Кызылординской области пояснили, что Cadillac Escalade был остановлен за несоответствие государственного номерного знака стандарту.

"Как установлено, автомобиль используется для съемок документального фильма, посвященного 85-летию со дня рождения актера, режиссера, профессора советского и казахстанского кино и театра, народного артиста Казахской ССР и СССР, лауреата Государственных премий Казахской ССР и СССР, президента Ассоциации театров Казахстана Асанали Ашимова.

После предупреждения на месте к автомашине был прикреплен соответствующий государственный знак", - пояснили в региональном Департаменте полиции.


Источник: Tengrinews.kz
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