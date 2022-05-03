КТЖ планирует увеличить тарифы на грузоперевозки, чтобы поднять зарплаты сотрудникам

АО «НК «КТЖ» планирует увеличить тарифы на грузовые перевозки, чтобы решить проблему с зарплатами сотрудников, передает корреспондент Zakon.kz.
Председатель АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев отметил, что в 2020 году зарплаты сотрудникам КТЖ поднимали на 20%, а в этом году на 25-30%.
У нас фонд заработной платы составляет 331 млрд тенге. В тарифе у нас сидит только 111 млрд, оставшиеся 220 млрд мы стараемся находить из нашей производственной деятельности, в первую очередь, за счет транзита. Но сейчас из-за сложившейся ситуации у нас есть определенные ухудшения по транзиту, эти доходы могут не поступать. Поэтому мы будем обращаться к правительству, чтобы в тариф этого года включили расходы по заработной плате, хотя бы часть из того, что мы покрывали за счет транзита.Председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев
По его словам, в целом транзит через Россию снизился на 43%, что, соответственно, повлияло и на доходную часть компании. В связи с этим журналисты поинтересовались у главы КТЖ, планируется ли из-за этого увеличение цен на железнодорожные билеты и другие перевозки.
Билеты не подорожают. Удорожание в основном будет распространяться на экспортные грузы и, возможно, внутритранзитные. В основном грузовые. Вы знаете, что пассажирские перевозки – это социальная услуга государства. Ежегодно государство дает порядка 30 млрд тенге субсидий и внутри КТЖ еще 90 млрд субсидирует из собственных средств, чтобы наши граждане могли ездить, покупая недорогие билеты.
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