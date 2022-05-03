Минобороны Казахстана внедряет добровольный призыв резервистов

НУР-СУЛТАН, 3 мая — Sputnik. В Казахстане будут внедрять добровольную военную службу в резерве. Об этом на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций заявил заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.
По его словам, в целях обеспечения эффективной координации между силовыми структурами в кризисных ситуациях выработан единый алгоритм действий госорганов, определены особенности применения вооруженных сил.
"В соответствии с планом законопроектных работ готовятся изменения в законодательство, предусматривающие внедрение службы в резерве. Предполагается, что граждане будут проходить воинскую службу на добровольной основе с совмещением основной работы. Подготовка резервистов будет проводиться не более двух месяцев в году по месту жительства", – сообщил Султан Камалетдинов.
Законодательное закрепление позволит укомплектовать воинские части резерва и территориальной обороны подготовленными специалистами, имеющими навыки эксплуатации вооружения и военной техники.
Кроме этого, совместно с акиматами пересматриваются подходы к формированию территориальных войск. Их основная задача в кризисных ситуациях – обеспечение безопасности важных государственных объектов. Такой подход, по словам замминистра обороны, позволит высвободить личный состав боевых подразделений для выполнения задач по предназначению.
Отметим, что 30-дневные сборы будут оплачиваться по средней заработной плате, двухдневные занятия – в размере минимальной заработной платы за счет средств республиканского бюджета.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.