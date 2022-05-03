Минобороны Казахстана внедряет добровольный призыв резервистов

НУР-СУЛТАН, 3 мая — Sputnik. В Казахстане будут внедрять добровольную военную службу в резерве. Об этом на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций заявил заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.



По его словам, в целях обеспечения эффективной координации между силовыми структурами в кризисных ситуациях выработан единый алгоритм действий госорганов, определены особенности применения вооруженных сил.



"В соответствии с планом законопроектных работ готовятся изменения в законодательство, предусматривающие внедрение службы в резерве. Предполагается, что граждане будут проходить воинскую службу на добровольной основе с совмещением основной работы. Подготовка резервистов будет проводиться не более двух месяцев в году по месту жительства", – сообщил Султан Камалетдинов.



Законодательное закрепление позволит укомплектовать воинские части резерва и территориальной обороны подготовленными специалистами, имеющими навыки эксплуатации вооружения и военной техники.



Кроме этого, совместно с акиматами пересматриваются подходы к формированию территориальных войск. Их основная задача в кризисных ситуациях – обеспечение безопасности важных государственных объектов. Такой подход, по словам замминистра обороны, позволит высвободить личный состав боевых подразделений для выполнения задач по предназначению.



Отметим, что 30-дневные сборы будут оплачиваться по средней заработной плате, двухдневные занятия – в размере минимальной заработной платы за счет средств республиканского бюджета.