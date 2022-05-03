«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 03 Мая
+16...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.38 KZT
  • €1 = 472.09 KZT
  • 1 RUB = 6.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Поручение Токаева: сколько выплатят ветеранам в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:37
Поручение Токаева: сколько выплатят ветеранам в Казахстане
Фото из открытых источников
Ветераны Великой Отечественной войны во всех регионах Казахстана получат выплаты в размере не менее миллиона тенге. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, передает Tengrinews.kz.

"По поручению Главы государства в этом году во всех регионах осуществляются единовременные выплаты ветеранам войны в размере не менее 1 миллиона тенге. Материальная поддержка также будет оказана труженикам тыла и приравненным к ним гражданам.

8-9 мая на уровне акимов регионов будут организованы личные встречи с участниками войны и членами их семей. По всей стране пройдут благотворительные акции "Ардагерлерге тағзым".

Государством и впредь на системной основе будет оказываться вся необходимая помощь нашим ветеранам", - отметил Руслан Желдибай.

Пресс-секретарь Президента Казахстана также сообщил, в каких мероприятиях в преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы примет участие Касым-Жомарт Токаев.

По словам пресс-секретаря, в нынешнем году 9 мая Токаев планирует участвовать в традиционной церемонии возложения цветов к Вечному огню у монумента "Отан қорғаушылар" в столице.

Кроме того, 6 мая Президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня защитника Отечества и Дня Победы.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика