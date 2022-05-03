Капшагай официально переименовали в Қонаев

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Қонаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Главой государства подписан указ "О переименовании города Капшагая Алматинской области в город Қонаев", - говорится в сообщении.



Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



В середине марта, выступая с Посланием народу, Глава государства заявил о готовности присоединиться к предложению о переименовании города Капшагая в Кунаев, если с такой инициативой выступит народ.



"Город Капшагай тесно связан с именем выдающегося деятеля нашего народа Динмухамеда Кунаева. Если народ предложит переименовать Капшагай в его честь, я присоединюсь к данному мнению", - сказал он.