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Капшагай официально переименовали в Қонаев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:10
Капшагай официально переименовали в Қонаев
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Қонаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Главой государства подписан указ "О переименовании города Капшагая Алматинской области в город Қонаев", - говорится в сообщении.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

В середине марта, выступая с Посланием народу, Глава государства заявил о готовности присоединиться к предложению о переименовании города Капшагая в Кунаев, если с такой инициативой выступит народ.

"Город Капшагай тесно связан с именем выдающегося деятеля нашего народа Динмухамеда Кунаева. Если народ предложит переименовать Капшагай в его честь, я присоединюсь к данному мнению", - сказал он.


Источник: Tengrinews.kz
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