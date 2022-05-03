Изъято похищенное имущество казахстанцев на сумму более 340 млн тенге – МВД

Сотрудниками полиции в ходе расследования январских событий обнаружено и изъято похищенное имущество казахстанцев, оцениваемое на сумму более 340 млн тенге. Об этом на брифинге сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент Zakon.kz.
Продолжаются мероприятия по обнаружению и изъятию имущества граждан, похищенного во время беспорядков. Сотрудниками полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан, оцениваемое на сумму более 340 млн тенге.Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов
В пример он привел, что четыре уроженца Алматинской области 5 января в Алматы (ул. Алимжанова) совершили кражу 27 мобильных телефонов на общую сумму более 3 млн 555 тыс. тенге.
Приговором суда Медеуского района они признаны виновными и, с учетом положительных характеристик и возмещения причиненного ущерба, осуждены к трем годам ограничения свободы.
Также начальник Следственного департамента МВД РК сообщил, что органами внутренних дел продолжается работа по обнаружению и изъятию похищенного, а также незаконно хранящегося и незарегистрированного оружия.
Так, на сегодня принятыми мерами обнаружено и изъято 1499 единиц оружия и более 35,6 тыс. боеприпасов.
Сотрудниками ДП Жамбылской области установлен местный житель, который задержан при реализации двух автоматов Калашникова с боеприпасами. Подозреваемый задержан и с санкции суда взят под стражу.
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