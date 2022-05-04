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"Отец копит на похороны". На что живут казахстанские пенсионеры

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 08:15
"Отец копит на похороны". На что живут казахстанские пенсионеры
Иллюстративное фото
Казахстанские пенсионеры тратят на еду 47,2 процента всей пенсии. Такие данные озвучены мониторинговым агентством Finprom.kz. При этом минимальный размер пенсии составляет в 2022 году 46 302 тенге, средний же размер пенсионных выплат, по данным Минтруда, равен 105 344 тенге. В продолжении серии публикаций Tengrinews.kz о расходах казахстанцев сегодня рассказываем о ежемесячных тратах пенсионеров. Семейная пара из Акмолинской области, пенсионеры из Нур-Султана и Караганды поделились своими статьями расходов.

Пенсионерка из Караганды

Маржан Алпысбаевне 62 года. В юности проработала несколько лет в школьной столовой. После замужества и рождения детей посвятила себя семье. В итоге вышла на пенсию с минимальной ставкой.
Ежемесячный доход:

Пенсия - 48 000 тенге.

"После смерти супруга продали дом в селе, где прожили почти всю сознательную жизнь. Но денег от продажи даже не хватило на однокомнатную квартиру. Какое-то время жила дома у детей, поочередно, пока не собрали оставшуюся сумму на жилье. Приобрели однокомнатную в хрущевке. Тесновато, но зато есть крыша над головой. В нашем возрасте страшно остаться без жилья, на улице", - поведала наша собеседница.
Регулярные расходы (каждый месяц):

Коммунальные услуги - 13 000 тенге;
Лекарства - около 10-15 тысяч тенге;
Каждодневные продукты (молоко, хлеб, кефир) - 9000 тенге.
Итого: 37 000 тенге.

"На основные продукты питания у меня просто не остается денег. Как и на одежду, на другие бытовые нужды. Продукты, мясо, овощи покупают мне дети. Мне неудобно сидеть на их шее, но живу я за счет них. Также им приходится оплачивать мои частые медицинские обследования, препараты, которые государство не покрывает. Хотела выйти на подработку, но из-за сахарного диабета не осилила. Не знаю, как быть дальше, честно говоря. У детей и без меня хватает проблем и расходов", - резюмировала пенсионерка.

Семейная пара пенсионеров из Акмолинской области

Марату Сериковичу 66 лет, до пенсии и в данное время работает инженером-механиком. Айгуль Жетписбаевне 60 лет, является учителем в средней школе.

"Мы с супругом хотели бы не работать, просто жить на пенсию и отдыхать. Ведь всю жизнь работали не покладая рук, думая, что на старости лет отдохнем, здоровьем займемся. Но сейчас это невозможно. Как оказалось, пенсии одной не хватает, хотя у нас средние пенсионные выплаты. Продукты питания, лекарства постоянно дорожают. А есть еще кредит, коммунальные услуги и другие базовые расходы. Поэтому нам пришлось работать и дальше, хотя нет уже ни сил, ни здоровья", - рассказала пенсионерка.

Ежемесячный доход:

Пенсия Марата Сериковича - 120 тысяч тенге;
Пенсия Айгуль Жетписбаевны - 115 тысяч тенге;
Заработная плата Марата Сериковича - 80 тысяч тенге;
Заработная плата Айгуль Жетписбаевны - 250 тысяч тенге;
Итого: 565 000 тенге.

"О доплатах из ЕНПФ, которые выдаются за счет наших пенсионных накоплений, говорить не хочется. Потому как, во-первых, это очень маленькая сумма, всего 25 тысяч тенге. Во-вторых, я считаю, что таким образом пытаются приукрасить общую пенсию, которая на самом деле низкая. Часто очень говорят о том, чтобы люди копили себе на старость. У нас, к примеру, не получилось, потому что нужно было ставить детей на ноги, отучить, дать высшее образование. Одной из дочерей смогли помочь приобрести квартиру. И теперь, когда дети образованны и самостоятельны, мы смогли построить себе маленький домик. Но и в него надо вкладываться постоянно. В дом нужно постоянно вкладываться. Это забор, ворота, цоколь, мебель, техника. На постройку забора, к примеру, мы потратили 2 миллиона 570 тысяч тенге", - отметила она.
Регулярные расходы (каждый месяц):

Жилищный кредит - 105 000 тенге;
Отопление, канализация и вывоз мусора - 65 000 (в зимнее время), 25 000 (в летнее время);
Основной закуп продуктов на месяц (без мяса) - 53 000 тенге;
Моющие средства - 14 000 тенге;
Парикмахерские услуги, косметические средства на двоих - 40 000 тенге;
Оплата мобильной связи - 6000 тенге;
Ремонт машины - 15 000 тенге;
Бензин - 30 000 тенге.
Одежда - 50 000 тенге;
Лекарства, лечение - 100 000 тенге.
Итого: 478 000 тенге.

"Есть свои профессиональные и по возрасту заболевания. Лечение зубов тоже очень дорого обходится. Учитывая все эти траты, мы порой не можем позволить купить качественную одежду, которая нам необходима. Также у нас очень старый автомобиль, 1989 года выпуска, который постоянно нужно ремонтировать. Мы рассчитывали, что получим пенсионные накопления и купим новее машину. Но нет, по закону всю сумму не отдают. А без автомобиля нам сложно, так как живем в области, в частном доме. Думали с супругом, что можно иметь доход с огорода. Ничего подобного. Мы только обеспечиваем себя картофелем, помидорами и огурцами. И то это неокупаемое занятие на самом деле. Чтобы выращивать на продажу, нужны вложения, время и силы, чего в нашем возрасте уже нет", - добавила Айгуль Жетписбаевна.

Пенсионер из Нур-Султана

Султангали Избасаровичу 82 года. Работал до выхода на пенсию машинистом локомотивного депо. Проживает один. Раньше пенсионер подрабатывал, но по состоянию здоровья прекратил. О расходах пенсионера рассказал его сын, который ведет личные финансы отца.
Ежемесячный доход:

Пенсия - 120 000 тенге.

"Отец очень редко ест красное мясо, и то, когда только в гостях. Покупает обычно куриное - окорочка, колбасу, творог, масло сливочное, сыр. Из овощей и фруктов предпочитает: картофель, лук, морковь, капусту, яблоки, груши и бананы. На продукты тратит ровно половину пенсии, и это без покупки говядины и конины", - поделился сын пенсионера.
Регулярные расходы (каждый месяц):

Коммунальные услуги (без интернета) - 20 800 тенге;
Основной закуп продуктов на месяц (без мяса) - 60 000 тенге;
Покупка медицинского препарата - 9500 тенге;
Прочие расходы - 4000 тенге.
Итого: 94 300 тенге.

"Повысился в цене кефир, с 300 до 350 тенге, мыло - с 335 до 520 тенге, упаковка чая - с 1800 до 2000 тенге. На автобусе ездит редко. Раз в неделю ходит в баню за 1000 тенге. Ощутимо подорожал препарат для улучшения памяти, с 5500 до 9500 тенге. Это единственное, что из лекарств покупает папа, так как не покрывается за счет бюджета. Остальное бесплатно получает в поликлинике", - рассказал мужчина.

Вот так выглядит примерный закуп продуктов пенсионера на неделю:

Окорочка (1 кг) - 1300 тенге;
Лук репчатый - 190 тенге;
Раз в два дня хлеб (социальный) - 100 тенге;
Раз в три дня молоко - 300 тенге;
Раз в три дня кефир - 350 тенге;
Капуста квашеная (0,5 кг) - 500 тенге;
Мыло - 520 тенге;
Упаковка чая (0,5 кг) - 2000 тенге;
Масло сливочное (0,3 кг) - 900 тенге.

"Отец копит на свои похороны. Внукам всегда дает деньги. Он ради них и детей живет. Папа аскет по-своему. Вещи себе не покупает, берет мои или брата. Даже в санаторий не соглашается ехать. Хотя пенсионерам, к примеру, есть хорошие скидки в санаториях по Акмолинской области, тот же Катарколь", - добавил сын пенсионера.

Имена героев статьи изменены по их просьбе.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 09:19
Лично мне страшно думать о том времени, когда я выйду на пенсию.
 
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Restero (Посетители) Сегодня, 09:17
У нас страна устроена так что у честных людей денег нет и никогда не будет.
 
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  • Orion
 Тина (Посетители) Сегодня, 09:03
Вот так всю жизнь проработай на благо Родины, а Родина в ответ тебе только плюнет и разотрет....
Нас всех это ждет, если пенсионные не разворуют, а разворуют, так вообще ахтунг

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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