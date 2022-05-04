"Отец копит на похороны". На что живут казахстанские пенсионеры

Казахстанские пенсионеры тратят на еду 47,2 процента всей пенсии. Такие данные озвучены мониторинговым агентством Finprom.kz. При этом минимальный размер пенсии составляет в 2022 году 46 302 тенге, средний же размер пенсионных выплат, по данным Минтруда, равен 105 344 тенге. В продолжении серии публикаций Tengrinews.kz о расходах казахстанцев сегодня рассказываем о ежемесячных тратах пенсионеров. Семейная пара из Акмолинской области, пенсионеры из Нур-Султана и Караганды поделились своими статьями расходов.



Пенсионерка из Караганды



Маржан Алпысбаевне 62 года. В юности проработала несколько лет в школьной столовой. После замужества и рождения детей посвятила себя семье. В итоге вышла на пенсию с минимальной ставкой.

Ежемесячный доход:



Пенсия - 48 000 тенге.



"После смерти супруга продали дом в селе, где прожили почти всю сознательную жизнь. Но денег от продажи даже не хватило на однокомнатную квартиру. Какое-то время жила дома у детей, поочередно, пока не собрали оставшуюся сумму на жилье. Приобрели однокомнатную в хрущевке. Тесновато, но зато есть крыша над головой. В нашем возрасте страшно остаться без жилья, на улице", - поведала наша собеседница.

Регулярные расходы (каждый месяц):



Коммунальные услуги - 13 000 тенге;

Лекарства - около 10-15 тысяч тенге;

Каждодневные продукты (молоко, хлеб, кефир) - 9000 тенге.

Итого: 37 000 тенге.



"На основные продукты питания у меня просто не остается денег. Как и на одежду, на другие бытовые нужды. Продукты, мясо, овощи покупают мне дети. Мне неудобно сидеть на их шее, но живу я за счет них. Также им приходится оплачивать мои частые медицинские обследования, препараты, которые государство не покрывает. Хотела выйти на подработку, но из-за сахарного диабета не осилила. Не знаю, как быть дальше, честно говоря. У детей и без меня хватает проблем и расходов", - резюмировала пенсионерка.



Семейная пара пенсионеров из Акмолинской области



Марату Сериковичу 66 лет, до пенсии и в данное время работает инженером-механиком. Айгуль Жетписбаевне 60 лет, является учителем в средней школе.



"Мы с супругом хотели бы не работать, просто жить на пенсию и отдыхать. Ведь всю жизнь работали не покладая рук, думая, что на старости лет отдохнем, здоровьем займемся. Но сейчас это невозможно. Как оказалось, пенсии одной не хватает, хотя у нас средние пенсионные выплаты. Продукты питания, лекарства постоянно дорожают. А есть еще кредит, коммунальные услуги и другие базовые расходы. Поэтому нам пришлось работать и дальше, хотя нет уже ни сил, ни здоровья", - рассказала пенсионерка.



Ежемесячный доход:



Пенсия Марата Сериковича - 120 тысяч тенге;

Пенсия Айгуль Жетписбаевны - 115 тысяч тенге;

Заработная плата Марата Сериковича - 80 тысяч тенге;

Заработная плата Айгуль Жетписбаевны - 250 тысяч тенге;

Итого: 565 000 тенге.



"О доплатах из ЕНПФ, которые выдаются за счет наших пенсионных накоплений, говорить не хочется. Потому как, во-первых, это очень маленькая сумма, всего 25 тысяч тенге. Во-вторых, я считаю, что таким образом пытаются приукрасить общую пенсию, которая на самом деле низкая. Часто очень говорят о том, чтобы люди копили себе на старость. У нас, к примеру, не получилось, потому что нужно было ставить детей на ноги, отучить, дать высшее образование. Одной из дочерей смогли помочь приобрести квартиру. И теперь, когда дети образованны и самостоятельны, мы смогли построить себе маленький домик. Но и в него надо вкладываться постоянно. В дом нужно постоянно вкладываться. Это забор, ворота, цоколь, мебель, техника. На постройку забора, к примеру, мы потратили 2 миллиона 570 тысяч тенге", - отметила она.

Регулярные расходы (каждый месяц):



Жилищный кредит - 105 000 тенге;

Отопление, канализация и вывоз мусора - 65 000 (в зимнее время), 25 000 (в летнее время);

Основной закуп продуктов на месяц (без мяса) - 53 000 тенге;

Моющие средства - 14 000 тенге;

Парикмахерские услуги, косметические средства на двоих - 40 000 тенге;

Оплата мобильной связи - 6000 тенге;

Ремонт машины - 15 000 тенге;

Бензин - 30 000 тенге.

Одежда - 50 000 тенге;

Лекарства, лечение - 100 000 тенге.

Итого: 478 000 тенге.



"Есть свои профессиональные и по возрасту заболевания. Лечение зубов тоже очень дорого обходится. Учитывая все эти траты, мы порой не можем позволить купить качественную одежду, которая нам необходима. Также у нас очень старый автомобиль, 1989 года выпуска, который постоянно нужно ремонтировать. Мы рассчитывали, что получим пенсионные накопления и купим новее машину. Но нет, по закону всю сумму не отдают. А без автомобиля нам сложно, так как живем в области, в частном доме. Думали с супругом, что можно иметь доход с огорода. Ничего подобного. Мы только обеспечиваем себя картофелем, помидорами и огурцами. И то это неокупаемое занятие на самом деле. Чтобы выращивать на продажу, нужны вложения, время и силы, чего в нашем возрасте уже нет", - добавила Айгуль Жетписбаевна.



Пенсионер из Нур-Султана



Султангали Избасаровичу 82 года. Работал до выхода на пенсию машинистом локомотивного депо. Проживает один. Раньше пенсионер подрабатывал, но по состоянию здоровья прекратил. О расходах пенсионера рассказал его сын, который ведет личные финансы отца.

Ежемесячный доход:



Пенсия - 120 000 тенге.



"Отец очень редко ест красное мясо, и то, когда только в гостях. Покупает обычно куриное - окорочка, колбасу, творог, масло сливочное, сыр. Из овощей и фруктов предпочитает: картофель, лук, морковь, капусту, яблоки, груши и бананы. На продукты тратит ровно половину пенсии, и это без покупки говядины и конины", - поделился сын пенсионера.

Регулярные расходы (каждый месяц):



Коммунальные услуги (без интернета) - 20 800 тенге;

Основной закуп продуктов на месяц (без мяса) - 60 000 тенге;

Покупка медицинского препарата - 9500 тенге;

Прочие расходы - 4000 тенге.

Итого: 94 300 тенге.



"Повысился в цене кефир, с 300 до 350 тенге, мыло - с 335 до 520 тенге, упаковка чая - с 1800 до 2000 тенге. На автобусе ездит редко. Раз в неделю ходит в баню за 1000 тенге. Ощутимо подорожал препарат для улучшения памяти, с 5500 до 9500 тенге. Это единственное, что из лекарств покупает папа, так как не покрывается за счет бюджета. Остальное бесплатно получает в поликлинике", - рассказал мужчина.



Вот так выглядит примерный закуп продуктов пенсионера на неделю:



Окорочка (1 кг) - 1300 тенге;

Лук репчатый - 190 тенге;

Раз в два дня хлеб (социальный) - 100 тенге;

Раз в три дня молоко - 300 тенге;

Раз в три дня кефир - 350 тенге;

Капуста квашеная (0,5 кг) - 500 тенге;

Мыло - 520 тенге;

Упаковка чая (0,5 кг) - 2000 тенге;

Масло сливочное (0,3 кг) - 900 тенге.



"Отец копит на свои похороны. Внукам всегда дает деньги. Он ради них и детей живет. Папа аскет по-своему. Вещи себе не покупает, берет мои или брата. Даже в санаторий не соглашается ехать. Хотя пенсионерам, к примеру, есть хорошие скидки в санаториях по Акмолинской области, тот же Катарколь", - добавил сын пенсионера.



Имена героев статьи изменены по их просьбе.