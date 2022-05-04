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Льготное автокредитование: деньги переведут в фонд 6 мая

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 12:19
Льготное автокредитование: деньги переведут в фонд 6 мая
Фото:elements.envato.com
"Жасыл даму" выделит и передаст 100 миллиардов тенге на льготное кредитование автомобилей Фонду развития промышленности 6 мая. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"6 мая деньги будут переведены в Фонд развития промышленности. Это акционерное общество фонда "Байтерек". Фонд должен заключить договоры с банками, с которыми он работает. После этого они должны перевести деньги на счета этих банков, и банки должны начать работу. Сколько времени займет - день, два или три, с каждым банком индивидуально проработаем. С несколькими банками уже есть договоренность. С ними соглашение уже заключили, сейчас это отрабатывается", - сообщил Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Бывший оператор утилизационного сбора за пять лет работы аккумулировал около 600 миллиардов тенге, из них 100 миллиардов в ближайшие дни обещают направить на запуск программы льготного автокредитования казахстанцев. Отметим, что этих денег хватит на 10 тысяч автомобилей.


Источник: tengrinews.kz
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