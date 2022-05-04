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Месторождения истощатся в ближайшей перспективе - министр экологии

Просмотров:429 Опубликовано: Сегодня, 12:28
Месторождения истощатся в ближайшей перспективе - министр экологии
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Без восполнения запасы разрабатываемых месторождений в Казахстане истощатся в ближайшей перспективе. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В связи с интенсивной добычей полезных ископаемых ключевым вызовом, стоящим перед геологической отраслью, является низкая выполняемость запасов. При нынешнем уровне добычи без соответствующего восполнения запасы многих разрабатываемых месторождений будут истощены уже в ближайшей перспективе", - заявил министр на заседании правительства.

По данным пресс-службы министерства, прогнозируется, что к 2025-2040 годам будут отработаны несколько крупных месторождений в Восточном Казахстане, которые являются градообразующими и влияют на экономику региона: Орловское, Малеевское, Тишинское, Риддер-Сокольное.

"Объем государственных вложений в 2020-2022 годах составил всего 30 миллиардов тенге. При этом в последние годы наблюдается увеличение госинвестиций. Тем не менее Казахстан характеризуется низким показателем госинвестиций в геологоразведку на квадратный километр. Он составляет 11 долларов. Для сравнения, в Австралии – 167 долларов, в Канаде – 203 доллара", - уточнил министр.

В феврале 2021 года сообщалось, что в Казахстане было открыто крупнейшее за 30 лет месторождение нефти. Оно расположено на участке Тепке, который находится на территории двух районов - Мангистауского и Бейнеуского.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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kaireke (Посетители) Сегодня, 14:11
у нас все месторождения истощаются из-за хищнических темпов добычи. При грамотном и рачительном подходе их бы хватило на несколько поколений вперед.
 
 

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