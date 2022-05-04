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Токаев подписал указ об образовании трех новых областей

Просмотров:490 Опубликовано: Сегодня, 17:41
Токаев подписал указ об образовании трех новых областей
Иллюстрация ©Tengrinews.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании областей Абай, Жетісу и Ұлытау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Глава государства постановил:

Перенести административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана в город Қонаев.

Образовать:

1) область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семей и Курчатов;

2) область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкорган и Текели;

3) область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказган, Каражал и Сатпаев.

Установить, что местные представительные и исполнительные органы Алматинской области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в город Қонаев располагаются в городе Талдыкоргане.

Правительству совместно с Верховным судом Республики Казахстан, Высшим судебным советом, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, поручено в месячный срок утвердить план организационных мероприятий (дорожную карту) и принять иные меры по реализации настоящего указа.

Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам областей Абай, Жетісу, Ұлытау, а также Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областей принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложен на Администрацию Президента.

Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

16 марта, выступая с Посланием народу Казахстана, Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил образовать Абайскую область с центром в городе Семее.

Еще одной инициативой Токаева стало создание на территории бывшей Жезказганской области Улытауской области.

Кроме того, Президент предложил разделить Алматинскую область на две части - Жетысускую и Алматинскую области. Центром Алматинской области должен стать Капшагай, а центр Жетысуской области будет расположен в Талдыкоргане.

Позже ономастическая комиссия единогласно одобрила названия новых областей в Казахстане

Таким образом, после появления новых областей Казахстан будет административно состоять из 20 территориальных единиц: 17 областей и трех городов республиканского значения.


Источник: tengrinews.kz
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