Статус Первого Президента: в Конституционный совет направили еще одно обращение

В Конституционный совет Казахстана направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса Первого Президента. Об этом сообщил государственный секретарь Ерлан Карин, передает Tengrinews.kz.
В публикации в своем Telegram-канале Карин отметил, что Конституционный совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию страны. По его мнению, это один из важнейших этапов реализации конституционной реформы, которая имеет особое значение для будущего страны и нации. Кроме того, он отметил, что конституционная реформа призвана оптимизировать баланс отношений между ветвями власти, расширить участие народа в управлении страной, усилить защиту конституционных прав граждан.
"Также, учитывая предложение некоторых членов рабочей группы, в Конституционный совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса Первого Президента. По мнению членов рабочей группы, историческая роль Первого Президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции.
По всем пунктам поправок Конституционным советом дано заключение о соответствии их Конституции. Вся конституционная реформа направлена на системную трансформацию государственно-политической модели и проводится в интересах всего общества", - сообщил Ерлан Карин.
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