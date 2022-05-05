Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава "КазАвтоЖола"

Дороги в Казахстане постоянно подвергаются критике. Люди часто жалуются на ужасное состояние дорожного покрытия, на низкое качество ремонта и слабый уровень при строительстве новых трасс. При этом автовладельцы всегда ориентируются на зарубежные страны, где автотрассы строят "на века". Глава "КазАвтоЖола" Мейрхат Касымбаев в интервью корреспонденту Tengrinews.kz ответил критикам и объяснил, как можно улучшить казахстанские трассы.



В девятой по величине территории стране мира есть более 25 тысяч километров автомобильных дорог республиканского значения. Их строили как отечественные, так и зарубежные компании. Иностранные фирмы привлекались для того, чтобы перенять их годами накопленный опыт и технологии в дорожно-строительной отрасли.



Сейчас в Казахстане работают китайские, турецкие, итальянские и азербайджанские компании. Однако за 30 лет независимости в нашу страну не вступал ни один мировой бренд, который зарекомендовал себя в данной отрасли. Поэтому качество казахстанских дорог оставляет желать лучшего.



"Причин для этого много. Начнем с климатических особенностей Казахстана. То есть наши дороги всегда сравнивают с европейскими странами, южнокорейскими, турецкими и дубайскими. Но у нас на севере страны, к примеру, температура воздуха прогревается летом до плюс 40 градусов, а зимой опускается до минус 40. И такое резкое изменение климата влияет на состояние грунта и другие вещи.



Вторая причина заключается в проектировании строительства дороги. То есть при его составлении цены на товары и услуги берутся из национальной статистики. А как известно, статистика и рынок у нас "не общаются" друг с другом. Рынок диктует свои права, а статистика всегда опаздывает за ним. Поэтому в нашей стране все качественные дороги превращаются в некачественный продукт, которым мы все пользуемся", - заявил председатель правления "КазАвтоЖола" Мейрхат Касымбаев.



Также он рассказал о коротком дорожно-строительном сезоне, который в Казахстане начинается в мае и заканчивается к октябре.



"Сезонность работы тоже накладывает отпечаток, ведь сложно мобилизовать людей и технику от сезона к сезону. Поэтому в зимний период подрядчики вынуждены содержать персонал за свой счет, тогда как в других странах, как ОАЭ и другие, строительный сезон длится круглый год.



А еще в Казахстане отсутствует производство дорожно-строительной техники и их запчастей. Это также негативно влияет на темпы строительства, так как в случае поломки подрядчики вынуждены заказывать запчасти из других стран и ждать их поставку. Это особенно отразилось в период пандемии", - подчеркнул Касымбаев.



По его словам, на низкое качество дорог также влияет несоблюдение технологий строительства. Такое временами допускается при сжатых сроках и ускорении темпов со стороны заказчика.



"Иногда заказчик в лице госоргана говорит, что нужно сдать дорогу в эксплуатацию к определенной дате, и гоняет подрядчика. А он потом старается закончить в этот срок, забывая о технологических процессах, специфике работы и климатических условиях региона.



Другая проблема в том, что мы начинаем строить дороги "от даты к дате": режем ленту и выделяем три миллиарда тенге на проект, который стоит 30 миллиардов. Потом сидим и гадаем, когда вновь будет финансирование и выделят остальные 27 миллиардов. Даже мы, как заказчики, не знаем, урежет ли Минфин или нет выделенные деньги. То есть у нас в этой отрасли плановости нет. Поэтому сейчас мы предлагаем не начинать проекты, которые не закреплены финансами. Давайте уходить от количества к качеству", - добавил он.



Касымбаев отметил, что привлекательность конкурсов по отбору подрядчика, который будет строить дороги, очень низкая среди зарубежных компаний. Интерес ведущих мировых фирм уменьшает нестабильность отечественного рынка, стоимость проектов и пробелы в законе касательно стандартов строительства. В этой связи глава "КазАвтоЖола" призывает кардинально поменять структуру проектирования и подходы к нему.



"Нам нужно кардинально менять структуру проектирования и его ценообразование, потому что эти вещи являются фундаментом при строительстве качественных дорог. Ведь именно из-за плохого проектирования и неправильных дешевых цен ведущие мировые компании из развитых стран не хотят заходить к нам. А среди представленных в стране зарубежных фирм нет крупных. Мне так кажется, что все приходят в Казахстан ради получения аванса, а потом обращаются с предложением по удорожанию и затягивают сроки строительства. И это так и есть", - сказал Касымбаев.



Стоит отметить, что в дорожно-строительной отрасли Казахстана накопилось много проблем. На это уже не раз обращал свое внимание лично Президент Касым-Жомарт Токаев. Поэтому Касымбаев советует другим госорганам поскорее присоединиться к его инициативе.



"Мы должны менять системный подход в вопросах ценообразования. Нужно во все проекты, финансируемые в том числе из республиканского бюджета, использовать правила FIDIC (международная федерация инженеров консультантов). А это зависит не от "КазАвтоЖола", а от Министерства финансов, Министерства национальной экономики и Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Вот эти основные госструктуры должны поработать над этим вопросом. Потому что для населения всегда виноват "КазАвтоЖол". Но на самом деле мы строим те дороги, на которые уже выделены деньги по старым ценам.



Сейчас возникают и будут возникать проблемы по тому или иному проекту. Поэтому мы все в команде должны подойти системно к этому, чтобы изменить стереотип о том, что "в Казахстане всегда плохие дороги". Конечно, эта проблема не одного дня. Нужен пошаговый подход, чтобы завезти в страну мировой опыт", - подчеркнул он.



Тем не менее сейчас уже ведутся работы в этом направлении. Так, ведутся переговоры с международными финансовыми институтами, которые помимо республиканского бюджета также выделяют деньги для строительства дорог в Казахстане. Среди таких финансовых организаций - Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и Всемирный банк. Глава "КазАвтоЖола" хочет выяснить, как они финансируют строительные компании в европейских странах, Турции и Дубае.



"Надо менять подход к строительству дорог в Казахстане. К примеру, запустить пилотный проект и показать, как это правильно делается мировыми компаниями. Безусловно, это будет дорого и долго строиться, но зато качественно. Поэтому сейчас мы совместно с сотрудниками вышеперечисленных финансовых институтов создали рабочую группу. Она проведет оценку рынка и определит возможные риски, а потом выработает более благоприятные условия для международных подрядчиков", - сказал Касымбаев.



В "КазАвтоЖоле" пересмотрят процесс ценообразования и договорных условий, что неизбежно повлечет изменения в законодательство.



"Необходимо заключать комплексные договоры по строительству и эксплуатации. Это позволит повысить качество, так как подрядчики будут строить добросовестнее, чтобы не увеличивать эксплуатационные расходы. Нужно закладывать долгосрочные отношения с мировыми лидерами дорожно-строительной отрасли. Это также привлечет международные технологии и персонал.



Мы планируем повысить качество управления проектами путем управления рисками. И в этом деле нам важна поддержка компетентных госорганов. Ведь все эти меры направлены на строительство качественных дорог республиканского значения, которые прослужат долго", - подытожил Мейрхат Касымбаев.