Почему лысые мужчины чаще умирают от COVID, объяснила врач

У мужчин с алопецией (патологическое выпадение волос) на фоне недостатка тестостерона выше риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и смерти после коронавируса. Об этом рассказала врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на URA.RU.
По словам эксперта, причина кроется в том, что тестостерон, который влияет на алопецию, является сосудистым кардиопротектором. И, как подчеркнула Кривцова, если мужчине не хватает тестостерона, то у него нет защиты сердечно-сосудистой системы в полной мере.
"Основной генез COVID - это изменение тромботического ряда, то есть изменения, связанные с микротромбированием. Поэтому могут быть обстоятельства меньшей кардиопротекции и больших проблем, связанных с летальностью. Но когда человек умирает от коронавируса, ему все равно, лысый он или нет", - рассказала Кривцова в интервью изданию.
Также эндокринолог отметила, что сами последствия SARS-CoV-2 могут приводить к потере волос.
"COVID дает осложнения в виде сосудистых изменений тромботического ряда, которые в том числе влияют на микроциркуляцию. Поэтому дает астению постинфекционную, изменение микрососудистого русла зачастую, которое в том числе влияет и на трихологические особенности. Он влияет на уровень и активность синтеза тестостерона. Не на прямую, а опосредованно. Исходя из этих трех позиций - тромботической, постастенической и меняющей андрогенный тестостерон - могут выпадать волосы", - объяснила Екатерина Кривцова.
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