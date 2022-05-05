Специалистам каких профессий готовы платить миллионы тенге в месяц

Аналитики HeadHunter Казахстан, на основе предложений от работодателей за последний год, выявили самые высокооплачиваемое вакансии на удаленке. Удаленная работа получает все большее распространение, а заработные платы не уступают предложениям с офисным графиком.



Одна из самых высоких зарплат доступна дизайнеру интерфейсов — до 3 000 USD. От соискателя ждут опыт работы дизайнером интерфейсов от 3-х лет, знание английского языка B2 и выше, понимание принципов создания дизайн систем и Atomic Design подхода, опыт в создании UI Kit, знание принципов и правил “accessibility” (WCAG2.1, iOS HIG, Material Design Guidelines и т.п.), свободное владение Figma, Sketch, AI, PS и методами автоматизации работы, базовые знания AE.



Также в сфере IT ищут технического архитектора 1С, которому готовы платить до 800 000 KZT. Специалисту предстоит принять участие в проекте перехода на 1С ERP, иметь уверенные знания синтаксиса и стандартов разработки конфигураций 1С, иметь опыт построения и поддержки обменов между различными информационными системами, а также уметь разбирать и анализировать чужой код.



По данным сервиса hh.kz, от 800 000 KZT в месяц может заработать разработчик баз данных с опытом работы от 2-х лет. На эту должность компания ищет кандидата, который будет заниматься разработкой на PL/SQL и проектированием баз данных. Ему необходимо иметь четкое понимание того, как работает Oracle, уметь работать с большими объемами данных и разбираться в существующем коде.



Кроме того, до 1 200 000 KZT в месяц может получать менеджер по развитию бизнеса с опытом продаж в индустрии мобильных приложений от двух лет. Соискателю необходимо иметь опыт в GAMEDEV, свою клиентскую базу, хороший английский В2 и выше. Обязательным является наличие развитых аккаунтов в LinkedIn, XING и Facebook.