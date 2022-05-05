Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое

Приказом и.о.министра экологии, геологии и природных ресурсов от 29 апреля 2022 года внесены изменения в Методики расчета утилизационного платежа, сообщает Zakon.kz.
В частности, в два раза снижены коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.
Также внесены уточнения в виды и категории транспортных средств, в отношении которых производится расчет утилизационного платежа.
Теперь ставки на легковые автомобили, в том числе с повышенной проходимостью, а также сельхозтенику, включая тракторы и комбайны составят 50 МРП (153 150 тенге).При этом для легковых авто применяется коэффициент:
для электромобилей - 0;
с рабочим объемом двигателя:
до 1 000 куб. см - 1,5;
от 1 001 куб. см до 2 000 куб. см - 3,5;
от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см - 5;
свыше 3 001 куб. см - 11,5.
Действующая ставка предполагает плату для легковых автомобилей от 459 тыс. тенге до 3 млн 522 тыс. тенге в зависимости от объема двигателя.По новым ставкам с 14 мая размер утильсбора для легковых авто составит от 229 тыс. тенге до 1 млн 761 тыс. тенге.
Все ставки платежа можно посмотреть здесь
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Приказ вводится в действие с 14 мая 2022 года.
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