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Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:31
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
Иллюстративное фото
Приказом и.о.министра экологии, геологии и природных ресурсов от 29 апреля 2022 года внесены изменения в Методики расчета утилизационного платежа, сообщает Zakon.kz.

В частности, в два раза снижены коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.

Также внесены уточнения в виды и категории транспортных средств, в отношении которых производится расчет утилизационного платежа.

Теперь ставки на легковые автомобили, в том числе с повышенной проходимостью, а также сельхозтенику, включая тракторы и комбайны составят 50 МРП (153 150 тенге).

При этом для легковых авто применяется коэффициент:

для электромобилей - 0;

с рабочим объемом двигателя:

до 1 000 куб. см - 1,5;

от 1 001 куб. см до 2 000 куб. см - 3,5;

от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см - 5;

свыше 3 001 куб. см - 11,5.

Действующая ставка предполагает плату для легковых автомобилей от 459 тыс. тенге до 3 млн 522 тыс. тенге в зависимости от объема двигателя.

По новым ставкам с 14 мая размер утильсбора для легковых авто составит от 229 тыс. тенге до 1 млн 761 тыс. тенге.

Все ставки платежа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 14 мая 2022 года.


Источник: zakon.kz
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