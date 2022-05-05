Почему депутаты поддерживали Елбасы, а теперь готовы убрать его имя из Конституции

Действующие законы могут не отражать сегодняшние реалии, поэтому они меняются, отметил спикер сената.



Председатель сената Маулен Ашимбаев, комментируя исключение из закона о референдуме упоминания Елбасы, заявил, что ему не стыдно за свои предыдущие решения.



Сегодня сенаторы внесли в законопроект поправки, позволяющие вынести на референдум вопрос об исключении статуса Первого Президента из Конституции.



"Вы были депутатом мажилиса, когда вносились поправки в Конституцию РК, когда разрабатывался закон о Первом Президенте, у вас тогда было совершенно другое мнение. Что лично в вашем мнении поменялось?" – спросили журналисты в кулуарах верхней палаты.



Спикер сената ответил, что нынешние изменения в Конституцию РК вносились по предложению рабочей группы, в которую вошли эксперты, учёные. Рабочая группа при внесении предложений, изменений и дополнений в законодательство учитывала мнение казахстанцев.



"На тот момент нам казалось, что это достаточно важное решение. Сейчас мы видим и слышим пожелания наших граждан, мнение нашей общественности. Это не есть инициатива, которую сама рабочая группа предложила, это предложение наших граждан. Наши граждане очень сильно и активно высказывали своё мнение о том, что в Конституции РК не должно быть специальных статей о Елбасы. Эти пожелания граждан нашей страны учитывались. Вы сами знаете, что люди просили. Вы сами, думаю, на этой позиции стоите", – сказал Маулен Ашимбаев.



По его словам, в этот раз изменения в Конституцию РК вносятся открыто, прозрачно, с учётом настроений и мнений казахстанцев. Он подчеркнул, что поправки дадут задел для дальнейшего укрепления и развития демократических процессов в стране и построения демократического государства.



Журналисты уточнили, учитывалось ли ранее при принятии поправок в закон о Первом Президенте мнение население.



"Мнения людей учитывалось. Давайте не будем отрицать. Законы, которые принимались... Мне не стыдно за тот период, когда я работал в мажилисе парламента Казахстана. Вы знаете, я шесть лет был депутатом. Мне не стыдно ни за одно своё решение, ни за одно своё слово", – заявил Маулен Ашимбаев.



Он напомнил, что возглавлял рабочую группу по подготовке законопроекта по доступу к информации. Как отметил спикер, в тот момент это был очень прогрессивный закон.



"Мы принимали и другие важные решения, при их подготовке мы учитывали мнение людей. Закон готовился с широким привлечением международных организаций, НПО, журналистского сообщества. Всем нам не стыдно за те законы, которые мы принимали. В мажилисе, конечно, могут быть и законы, которые сегодня не отражают наши реалии, нашу объективную ситуацию, поэтому мы и меняем законы, это нормальный процесс. Если законы чем-то не устраивают наше общество, мы должны их менять, это обязанность депутатов", – добавил председатель верхней палаты.



Спикер выразил надежду на то, что казахстанцы поддержат поправки в Конституцию РК. По его словам, граждане много лет просили дать им право на государственное решение, сейчас такая возможность есть.



"В конечном итоге решение принимает народ Казахстана. Если граждане проголосуют "за", то мы внесём изменения. Если скажут "нет", то будем жить со тарой Конституцией РК. Здесь граждане нашей страны должны прийти в соответствующий день, проголосовать и высказать своё мнение", – резюмировал Маулен Ашимбаев.