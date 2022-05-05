"Бессмертный полк" пройдет в Алматы 9 мая под новым названием

Шествие в честь казахстанцев-участников Великой Отечественной войны пройдет в Алматы 9 мая от Парка культуры и отдыха (бывший Горького – ред.) до монумента в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев и завершится возложением цветов к Вечному огню.



Об этом сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы представители общественных организаций.

В этом году шествие "Бессмертного полка" состоится в Алматы под новым названием – "Батырларға тағзым" ("Поклонимся героям" – ред.). При этом его формат не изменится: горожане пройдут по улицам города от Парка культуры и отдыха (бывший М. Горького) до Вечного огня у монумента в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев с фотографиями своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Сбор участников шествия будет происходить у входной группы в Парк культуры и отдыха с 9 до 10 часов утра.



"Эта война затронула каждую семью нашу. У нас у каждого есть свой герой. 9 мая от Парка культуры и отдыха начнется акция "Поклонимся героям". Горожане, которые хотят выйти с фотографиями своих близких, могут прийти с 9 до 10 утра. Там будут собираться люди. И потом, в рамках общего мероприятия города, возложить цветы у Вечного огня", - говорит председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров.



Также он обратился к участникам акции с просьбой не политизировать праздник и не устраивать провокаций.



"9 мая – это не тот день, который нужно политизировать. Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого. Мы должны быть благодарны своим отцам, дедам, матерям, бабушкам – всем тем людям, которые победили фашизм и сохранили нам мир и стабильность в нашем Казахстане. Поэтому мы, как продолжатели героического наследия своих предков, должны сохранить мир и стабильность в Казахстане. Каждый здравомыслящий человек понимает, что только в мире страна будет процветать", - призвал Абдушукуров.



Помимо шествия "Батырларға тағзым", к 9 мая в Алматы планируется проведение целого ряда мероприятий. По словам председателя городского Совета ветеранов Ахана Бижанова, их намечено около 40. Также разработан специальный план социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и приравненных к ним.



"По городу Алматы всем 75 ветеранам Великой Отечественной войны из городского бюджета будет выделено по одному миллиону тенге (около 2 260 долларов). Кроме того, 4 600 человек, приравненных к ветеранам, то есть узники концлагерей, блокадники Ленинграда, воины-интернационалисты, получат по 100 тысяч тенге (около 226 долларов) из бюджета. 10 тысяч человек – труженики тыла, по решениям маслихата и акимата получат по 50 тысяч тенге (около 113 долларов)", - сказал Бижанов.



Отвечая на вопрос о праздничном салюте в честь 9 мая в Алматы, он уточнил, что решение об этом еще не принято, однако оно обсуждается. Результаты обсуждения доведут до общественности в ближайшее время.