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Пограничники Узбекистана застрелили трех граждан Кыргызстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:11
Пограничники Узбекистана застрелили трех граждан Кыргызстана
Иллюстративное фото:24.kg
Пограничники Узбекистана 5 мая применили оружие в отношении трех граждан Кыргызстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

Сообщается, что инцидент произошел в местности Добо-Коргон сельской управы Актам Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Трое кыргызстанцев получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу Ала-Букинского района. Там они, не приходя в сознание, скончались.

"Для выяснения обстоятельств инцидента пограничный представитель КР по Ала-Букинскому направлению провел встречу с пограничным представителем Узбекистана по Янги-Курганскому направлению. Стороны договорились продолжить встречу 6 мая по итогам служебных расследований. По факту начаты следственные мероприятия", - приводит сообщение Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана издание.


Источник: Tengrinews.kz
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