За какую агитацию по референдуму в соцсетях могут наказать

Казахстанцы имеют право агитировать как в поддержку, так и против вопросов, которые поставит референдум. Однако некоторые агитационные публикации могут оказаться вне закона, сообщили в Центральной комиссии референдума, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Закон "О республиканском референдуме" определяет агитацию следующим образом: гражданам, общественным объединениям гарантируется право выражать свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум. Граждане имеют право выражать любое мнение, и никакой ответственности нет, если это агитация с соблюдением установленных принципов", - сообщила на брифинге член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова.
По ее словам, агитация должна:
- не быть анонимной; - не содержать призывы к насильственному изменению конституционного строя, целостности страны, не призывать к подрыву безопасности государства; - не разжигать расовую, социальную рознь и не призывать к насилию.
"Также она должна быть опубликована в установленные сроки, они у нас достаточно длинные, все, кроме дня тишины - 4 июня и дня голосования - 5 июня", - пояснила Щегорцова.
Агитацией будут считаться как публикации в официальных СМИ, так и посты в соцсетях, и даже сообщения в мессенджерах, заявил председатель Комитета информации МИОР Канат Искаков. Он пояснил, что агитация с фейковых аккаунтов и анонимных каналов запрещена.
"Одним из принципов агитации является деанонимизация, то есть наличие автора. Социальные сети, онлайн-платформы, мессенджеры обмена быстрыми сообщениями - все это является средствами массовой информации. Соответственно, агитация на данных платформах является формой агитации и на нее также распространяются требования закона. Размещение анонимных материалов запрещено и недопустимо", - указал Канат Искаков.
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